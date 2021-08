Regierung wird eigene Klimaziele verfehlen

imago images/Eckhard Stengel Auf dem Bremerhavener Weserdeich vor dem Schornstein der Chemiefabrik Kronos-Titan in Nordenham-Blexen

Deutschland wird seine Klimaziele sowohl für das Jahr 2030 als auch für 2040 deutlich verfehlen. Zu diesem Schluss kommt der Projektionsbericht 2021, dessen Entwurf das Bundesumweltministerium am Donnerstag veröffentlichte. Dem Bericht zufolge, der sich noch in der Ressortabstimmung befindet, würden die Emissionen bis 2030 um 49 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken. Vorgeschrieben sind nach dem geltenden Klimaschutzgesetz minus 65 Prozent. Für 2040 wird eine Minderung um lediglich 67 Prozent vorhergesagt, weit unter der Emissionsminderung von 88 Prozent, die das Klimaschutzgesetz vorschreibt.

»Diese Zahlen zeigen einmal mehr, dass SPD und Union beim Klimaschutz der nächsten Regierung einen Trümmerhaufen hinterlassen«, kritisierte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Deutschland sei »weit vom Notwendigen und vertraglich Zugesagten entfernt«.

Der Projektionsbericht muss laut Klimaschutzgesetz alle zwei Jahre vorgelegt werden. Er hätte bereits im März dem Bundestag zugeleitet werden müssen, die Veröffentlichung verzögert sich jedoch seit Monaten. Das Umweltministerium wies Vorwürfe zurück, der Bericht werde bewusst zurückgehalten – möglicherweise wegen der anstehenden Bundestagswahl. Der Fahrradclub ADFC forderte mit Blick auf die neuen Daten eine rasche Verkehrswende mit Tempo 30 innerorts. Im Verkehrssektor seien bislang kaum Fortschritte erreicht worden.

Auch UNICEF rief die Regierungen am Freitag dazu auf, »dringend mehr zu tun, um den Klimawandel und seine Auswirkungen zu bekämpfen und insbesondere die Treibhausgasemissionen zu verringern«. Das war eine Schlussfolgerung aus dem Klima-Risiko-Index, den das UN-Kinderhilfswerk am Freitag veröffentlicht hatte.

Kinder sind demnach die Hauptleidtragenden des globalen Klimawandels. Fast die Hälfte aller Minderjährigen sind weltweit extrem hohen Klimarisiken wie Hitzewellen, Überflutungen und Dürren ausgesetzt. Schon heute leiden weltweit rund 820 Millionen Kinder und damit mehr als ein Drittel der Heranwachsenden stark unter Hitzewellen. 400 Millionen von ihnen seien aktuell durch Wirbelstürme bedroht, außerdem seien 330 Millionen Kinder Überschwemmungen durch Flüsse ausgesetzt. 240 Millionen Kinder sind laut UNICEF in Küstenregionen von Überschwemmungen betroffen.

Zu diesen Ereignissen kommen langsam einsetzende Veränderungen hinzu. Schon jetzt litten 920 Millionen Kinder an Wasserknappheit, heißt es in dem Bericht. Auch Infektionskrankheiten wie Malaria oder Dengue, die durch Mücken oder andere Krankheitserreger übertragen werden, nähmen in Folge der Klimaveränderungen zu. Davon seien weltweit derzeit mehr als 600 Millionen Kinder bedroht.

Kinder, die noch mitten in ihrer Entwicklung steckten, seien wegen ihrer Konstitution »weniger in der Lage, plötzliche Schocks wie Überschwemmungen, Dürren, extreme Unwetter und Hitzewellen zu überstehen«, heißt es weiter in dem Bericht. Benachteiligungen aufgrund von Klima- und Umweltzerstörung könnten bei ihnen gar dazu führen, »dass sie ihr ganzes Leben keine Chancen haben«. (AFP/jW)