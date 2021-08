Inflation führt zu lukrativen Kreditverträgen

Heidelberg. Wie aus einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox hervorgeht, die AFP am Mittwoch vorlag, betrug der mittlere Zinssatz für Verbraucherkredite im Juli 2,99 Prozent. Zugleich war die Inflationsrate auf 3,8 Prozent geklettert. Der Realzins ergibt demnach einen Wert von minus 0,8 Prozent. Wer etwa einen Kredit von 15.000 Euro aufnehme, zahle bei einer Laufzeit von fünf Jahren insgesamt 16.152 Euro an die Bank zurück. Allerdings hätte diese Summe demnach bei konstanter Inflation am Ende der Laufzeit nur noch einen Wert von 13.404 Euro, erläuterte Verivox. (AFP/jW)