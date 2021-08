Afghanische Geflüchtete landen in BRD

Hannover/Potsdam. Am Freitag ist ein Evakuierungsflug der Luftwaffe in Hannover gelandet. An Bord waren nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums 158 Ortskräfte und Familienangehörige. Auch seien 30 bis 4 Kinder und Jugendliche, davon 20 unbegleitet, mit dabeigewesen. In Brandenburg sind bereits in der Nacht zu Freitag erste Ortskräfte und ihre Familien eingetroffen. Nach Angaben eines Sprechers des Innenministeriums in Potsdam kamen 59 Menschen in die landeseigene Aufnahmeeinrichtung in der Gemeinde Doberlug-Kirchhain. Angaben der Bundeswehr zufolge waren am Donnerstag bereits ehemalige Ortskräfte samt Angehörigen in Hamburg angekommen. Die 19 Menschen, darunter sieben Kinder, waren von Reservisten mit Bussen vom Frankfurter Flughafen abgeholt und in eine Erstaufnahmeeinrichtung der Hansestadt gebracht worden. (AFP/dpa/jW)