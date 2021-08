Zwei Leben in einem

Reprodukt Verlag Berlin Parallele Welten: Penelopes Tochter bekommt erstmals ihre Periode, während die Ärztin das Leben eines syrischen Mädchens verliert

Noch bis zum 10. Oktober zeigt das Museum für Kommunikation Berlin die Ausstellung »Vorbilder*innnen – Feminismus in Comic und Illustration«. 30 Künstlerinnen werden darin vorgestellt, die das Thema auf sehr individuelle Weise aufgreifen. Dazu gehören bekannte Namen wie Pénélope Bagieu, Liv Strömquist und Judith Vanistendael. Letztere hat 2021 ihre neue Graphic Novel »Penelopes zwei Leben« auf Deutsch veröffentlicht.

Penelope ist bekanntlich in Homers Epos die Ehefrau von Odysseus, die tugendhaft 20 Jahre lang auf ihn wartet, während er durch die Weltgeschichte reist und Heldentaten begeht. Ganz anders kommt die moderne Penelope daher, die in Vanistendaels Graphic Novel im Mittelpunkt des Geschehens steht. Im Gegensatz zum traditionellen Verständnis einer passiven, selbstaufopfernden Weiblichkeit ist sie zwar auch Ehefrau und Mutter – aber in erster Linie eine Chirurgin, die Menschen in Not helfen will. Ihre Berufung führt sie zu humanitären Einsätzen in ein Lazarett ins syrische Aleppo. Dort versucht sie verzweifelt, die Not der vom Krieg betroffenen Menschen zu lindern. Zu Hause in Belgien kümmert sich Otto, ein kluger Kopf und Dichter, liebevoll um die gemeinsame Tochter Helena. Unterstützt wird er von Penelopes Mutter und Schwester, die beide nicht verstehen, dass die Ärztin sich in Syrien um fremde Kinder bemüht, statt bei ihrem eigenen zu bleiben.

Für Penelope selbst wird die Kluft zwischen den beiden Leben immer größer. In Therapiesitzungen versucht sie, die traumatischen Erlebnisse sowie ihre innere Zerrissenheit zwischen Familie und humanitärem Engagement aufzuarbeiten. Doch das fällt immer schwerer. So ist sie nicht nur traurig, dass ihre Tochter wichtige Themen wie die erste Periode mit der Oma statt mit ihr besprechen musste –, mehr noch belastet sie die Bürde, die lebhafte Erinnerung an ein syrisches Mädchen, das bei einer Operation starb, stets mit sich herumzuschleppen. Mit Entfremdung reagiert sie auf die eigene Familie, als sie zum 14. Geburtstag ihrer Tochter endlich einmal nach Hause fliegt. Während ihre Tochter heult, weil sie die Trennung nicht versteht, und ihre Mutter drängt, ganz nach Belgien zurückzukehren, fühlt Penelope sich total fehl am Platz. Nicht einmal mit Otto, der sie akzeptiert, wie sie ist, kann sie ihre Erlebnisse und Gefühle teilen …

Ein Happyend bietet Vanistendael in ihrem Comic nicht. Penelope kann ihre Berufung nicht aufgeben, denn das wäre der Verlust dessen, was sie als Persönlichkeit ausmacht. Aber sie kann sich auch nicht dem Druck entziehen, Helena eine gute Mutter sein zu wollen. Dieser Konflikt wirkt gerade dadurch um so plastischer, als die Figuren nicht schablonenhaft dargestellt werden, sondern als vielschichtige Persönlichkeiten, deren Bedürfnisse und Gefühle sehr gut nachvollziehbar sind. – Penelopes Dilemma zu bewerten und über mögliche Auswege nachzudenken, das bleibt so den Lesenden selbst überlassen.

Optisch lebt die Graphic Novel von variantenreichen Panels und dynamischen Aquarellzeichnungen. Mit Tuschefarbtupfern und wenigen konturierenden Strichen kreiert Vanistendael ausdrucksstarke, emotionale Bilder. Insbesondere auf den ersten rund 20 Seiten wird so der Gegensatz der beiden Leben deutlich spürbar: In der oberen Hälfte der Seiten erlebt Penelopes Tochter in Belgien ihre erste Periode, in der unteren Hälfte verliert Penelope den Kampf um das Leben des Mädchens in Aleppo.

Vanistendael verarbeitete in ihren Schilderungen aus Aleppo die Berichte eines Arztes, der in einigen Krisengebieten tätig war, sowie die Erfahrungen einer Ärztin, die sie bei einem Besuch des Lagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos kennenlernte. Eine Comicreportage über den Besuch in Moria ist als interessantes Extra am Ende des Buches angefügt.