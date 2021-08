Nachschlag: In Schieflage

REUTERS/Yannis Behrakis Auch im Herrschaftsbereich der im Westen verklärten Nordallianz tragen Frauen traditionell Burka (Seraj, 4.11.2001)

Als der letzte und liberale König noch herrschte, war alles besser. Das Land öffnete sich, zottelige Menschen in Batikklamotten strandeten unterwegs auf dem Hippietrail nach Indien in Kabul. Dann putschten die Kommunisten, und die Sache ging böse aus. Eine von Arte in seiner Mediathek derzeit passend plazierte vierteilige Dokumentation aus dem Jahr 2020 erweckt genau diesen Eindruck. Afghanistan wurde zerrissen zwischen den gottlosen Moskau-Knechten und den fanatischen Bartmännern. Dabei strebten jene nicht nur die Gleichberechtigung der Frauen in diesem tiefkonservativen Land an, sondern verwirklichten sie auch großenteils, diese hingegen wollten selbst kleinste Freiheiten wieder beseitigen. Eine Zeitzeugin aus der Kabuler Elite erinnert sich: Beide Seiten hätten die Frauenfrage für sich instrumentalisiert. Eine groteske Einschätzung, die irgendwie nach Extremismustheorie riecht. Gleichwohl lohnt die Schau vor allem wegen der historischen Aufnahmen. Man ahnt, was verlorengegangen ist. (brat)