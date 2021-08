Es brennt weiter

Alkis Konstantinidis/Reuters Verzweifelt kämpfen Freiwillige in der Nähe der griechischen Hauptstadt Athen gegen die Feuer (Markati, 16.8.2021)

Griechenland kommt im Kampf gegen die Waldbrände nicht zur Ruhe, am Montag brachen zwei neue Brände in der Umgebung von Athen aus. Mehrere Dörfer mussten evakuiert werden, nachdem glühende Feuersbrünste bereits weite Landstriche verbrannt hatten. Freiwillige Helfer, wie hier in Markati, unterstützten die rund 400 Feuerwehrleute. Zusätzlich wurden 15 Hubschrauber und sechs Löschflugzeuge in das Gebiet entsandt.

Einer der Waldbrände wütete in einem der letzten verbliebenen Kiefernwälder in der Nähe von Athen. In Vilia, etwa 50 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, standen Busse bereit, um die Bewohner bei Bedarf zu evakuieren, da starke Winde das Feuer anfachten. Etwa ein Dutzend kleinerer Dörfer wurde seit Montag evakuiert.

Mehr als 500 Waldbrände waren in den vergangenen Wochen ausgebrochen – Häuser, Grundstücke, Kiefernwälder, Bienenstöcke und Viehbestände wurden auf einer Fläche von mehr als 100.000 Hektar zerstört. (Reuters/jW)