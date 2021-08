Kampf gegen den Riesen

Cristóbal Escobar/Agencia Uno/dpa Am Dienstag demonstrierten zahlreiche Beschäftigte vor dem Firmensitz von Codelco in Santiago

Ein harter Arbeitskampf ist angelaufen. Nach erfolglosen Tarifverhandlungen werden mehrere Minen in Chile seit vergangener Woche bestreikt. Hiervon betroffen sind zwei Bergwerke des Staatskonzerns Codelco in der Region Valparaíso etwa 80 Kilometer westlich der Hauptstadt Santiago sowie die Caserones-Mine des japanischen Konzerns JX Nippon Mining and Metals im Norden des Landes. Codelco gilt als weltweit größter Produzent von Kupfer. 2020 produzierte das Unternehmen 1,73 Millionen Tonnen des Edelmetales. Dem Konzern gehören zudem sechs Prozent der Weltkupferreserven.

Die Gewerkschaften für industrielle Arbeitsintegration (SIIL) und die Vereinigte Arbeitergewerkschaft (SUT) lehnten Anfang der vergangenen Woche ein in einem Schlichtungsprozess ausgearbeitetes Abkommen der Codelco-Führung ab. Im Anschluss erklärten sie die Verhandlungen für gescheitert. Die Beschäftigten schlossen sich diesem Votum in einer Abstimmung an. Nach einer auf dem Nachrichtenportal El Desconcierto veröffentlichten Erklärung der beiden Gewerkschaften votierten 82 Prozent der Arbeiter für den Beginn von Streikmaßnahmen, die am Donnerstag vergangener Woche anliefen. Am Dienstag schloss sich dann mit Sodal die dritte große Gewerkschaft bei Codelco dem Streik an. Zusammen vertreten SUT, SIIL und Sodal knapp 1.300 der mehr als 1.400 zum Streik aufgerufenen Beschäftigten.

Die Organisationen erklärten ihre Arbeitskampfmaßnahmen unter anderem damit, dass der Konzern die Absicht verfolge, bereits errungene Leistungen zum Beispiel im Gesundheitsbereich zu streichen. Dies betreffe vor allem neu eingestellte Arbeiter und deren Krankenversicherung. Daneben geht es auch um eine bessere Bezahlung. Die Arbeitervertretungen gaben sich in ihrer Erklärung kämpferisch und riefen zur Geschlossenheit auf: Es sei nun notwendig, »die Einheit, die Disziplin und den Zusammenhalt der Gewerkschaften aufrechtzuerhalten, indem ihr stets koordiniert und im Einklang mit den von euren Gewerkschaftsvorständen festgelegten Aktivitäten und Maßnahmen handelt.«

Codelco bedauerte in einer auf der Firmenhomepage veröffentlichten Stellungnahme das Ende der Tarifverhandlungen und die Aufnahme der Arbeitskampfmaßnahmen. »Das letzte Angebot des Unternehmens berücksichtigte die bestmöglichen Bemühungen des Managements angesichts der schwierigen finanziellen und operativen Situation des Geschäftsbereichs und der hohen Erwartungen des Landes an Codelco inmitten der durch die Pandemie verursachten Krise«, so der Konzern. Zu den wirtschaftlichen Folgen des Streikes äußerte sich das Unternehmen indes nicht. Trotz der Coronapandemie wurde in den chilenischen Kupferminen ganzjährig weiterproduziert. Die Arbeiter waren so gezwungen, auch auf dem Höhepunkt der Pandemie im Juni 2020 – als täglich mehr als 180 Menschen im Land an Covid-19 starben – weiterzuarbeiten. Diesen Umstand betonte auch die Gewerkschaftsführung. Kein Wort gab es hierzu seitens des Unternehmens. Die Belegschaft sieht ihre Forderungen auch durch den anhaltend stabilen und nach wie vor hohen Kupferpreis bestätigt. Eine Tonne Kupfer kostet derzeit knapp 8.000 Euro, fast doppelt soviel wie noch im März 2020. Laut dem US-amerikanischen Preisinformationsdienst für den Handel mit Rohstoffen S & P Global Platts konnte Codelco für das erste Halbjahr 2021 Gewinne in Höhe von 3,8 Milliarden US-Dollar (3,2 Milliarden Euro) verbuchen, was einer Verzehnfachung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Wie lange der Arbeitsausstand dauern wird, ist noch offen. Die Gewerkschaft machte bereits deutlich, dass es sich um einen unbefristeten Streik handele. Am Dienstag demonstrierten Beschäftigte vor dem Firmensitz in Santiago. Eine langwierige Arbeitsniederlegung könnte für Chile schwere wirtschaftliche Folgen haben. Das Land trägt rund 28 Prozent zum weltweiten Kupfermarkt bei. Etwa zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) werden durch den Bergbau erwirtschaftet. Bei einem 44tägigen Streik in der weltweit größten Kupfermine Escondida 2017 war es zu einem Rückgang des chilenischen BIP um 1,3 Prozent gekommen. Es war der längste Streik in einer chilenischen Mine überhaupt. Das die Mine betreibende australisch-britische Konglomerat BHP verzeichnete einen Verlust von 740 Millionen US-Dollar durch den Arbeitskampf. Zuletzt standen auch dort wieder alle Zeichen auf Streik. Doch nach erfolglosen Tarifverhandlungen und einer zunächst wenig erfolgversprechenden Mediation unter Einbezug von staatlichen Stellen kam es in der vergangenen Woche doch noch zu einer Einigung zwischen Gewerkschaft und Unternehmen. Neben weiteren Regelungen sieht der neue Tarifvertrag eine einmalige Bonuszahlung für jeden der 2.300 Beschäftigten in Höhe von 21 Millionen Pesos (etwa 22.850 Euro) vor. Ob die Codelco-Beschäftigten einen ähnlich guten Abschluss erzielen können und es vielleicht zu einem neuen Rekordstreik kommt, bleibt abzuwarten.