Berliner Senat am Zug!

imago images/Christian Spicker Klare Botschaften: Beschäftigte von Charité und Vivantes demonstrieren in Berlin (3.9.2020)

Wer hat in den öffentlichen Krankenhäusern Berlins das Sagen? Die Frage stellt sich dieser Tage in verschärfter Form. Während Senats- und auch Oppositionspolitiker reihenweise ihre Solidarität für den Verdi-Tarifkampf um Entlastung bei Vivantes und Charité sowie für gleiche Bezahlung in deren Tochtergesellschaften erklären, schaltet insbesondere das Vivantes-Management auf stur. Mehr noch: Die beim privaten Klinikbetreiber Helios geschulte Personalchefin Dorothea Schmidt setzt darauf, die Bewegung der Krankenhausbeschäftigten mit Tricks und Drohungen zu diskreditieren.

Diesen Freitag läuft das am 12. Mai verkündete 100-Tage-Ultimatum aus. So lange hatten die Belegschaften Senat und Klinikleitungen Zeit gegeben, auf ihre Forderungen einzugehen. Sie wollen zum einen, dass SPD, Grüne und Linke ihr längst gegebenes Versprechen einlösen, auch alle Beschäftigten der Tochtergesellschaften nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) zu bezahlen. Zum anderen fordern sie einen Tarifvertrag zur Entlastung des Klinikpersonals.

Solche Entlastungsvereinbarungen gibt es deutschlandweit bereits in 17 Großkrankenhäusern. Keines von ihnen ist dadurch zusammengebrochen oder musste seinen Versorgungsauftrag zurückgeben. Ganz im Gegenteil – sie nutzen die Vereinbarungen, um dringend benötigte Fachkräfte zu werben. Die Vivantes-Spitze malt dennoch den Untergang des kommunalen Krankenhauswesens der Hauptstadt an die Wand. Sie droht mit dem Abbau von bis zu 750 Betten und 1.300 Stellen, sollte sich die Gewerkschaft Verdi mit ihren Forderungen durchsetzen. Die platte betriebswirtschaftliche Logik dahinter: Wenn die Kliniken mehr Personal einsetzen müssen, wird es teurer und an anderer Stelle muss gestrichen werden.

Doch Vivantes ist kein x-beliebiger Industriebetrieb. Es ist ein Krankenhausbetreiber, dem es vor allem um eine gute Versorgung gehen sollte. Und diese steht angesichts fehlender Pflegekräfte jeden Tag zur Disposition. Qualitativ, aber auch quantitativ. Schon jetzt müssen immer wieder Leistungen eingeschränkt werden, weil nicht genug qualifizierte Beschäftigte zur Verfügung stehen. Die »Strategie«, das verbliebene Personal immer weiter auszuquetschen, stößt an ihre Grenzen. Sie führt dazu, dass Pflegekräfte in Scharen die Krankenhäuser verlassen und die Personalnot noch zunimmt – ein Teufelskreis, der nur mit entschiedenen Maßnahmen zu durchbrechen ist. Dazu gehört erstens ein Tarifvertrag, der eine bedarfsgerechte Personalbesetzung festschreibt und damit bessere Arbeitsbedingungen ermöglicht. Zweitens muss die Landesregierung den von ihr bestellten Klinikmanagern klarmachen, dass sie nicht nur ökonomische Kennzahlen, sondern vor allem eine gute Krankenversorgung im Blick haben müssen. Drittens brauchen die Krankenhäuser eine auskömmliche Finanzierung. Der Senat ist am Zug!