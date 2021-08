jW

Fettnäpfchen

Zu jW vom 14./15.8.: »Bromance des Tages: Laschet und Musk«

Der Wahlkampf von Armin Laschet gerät immer mehr zur Farce. Der CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat lässt kein Fettnäpfchen aus. Man erinnere sich an die Brüskierung der Betroffenen bei der Flutkatastrophe. Jetzt hat sich sein Wahlkampfteam eine neue Lachnummer ausgedacht: Armin Laschet und Elon Musk trampeln in Grünheide auf dem Umweltschutz und den Bürgerrechten herum. Man erinnere sich: Der Milliardär Elon Musk, ein phänomenaler Spinner, der von vielen als Lichtgestalt des freien Unternehmertums glorifiziert wird, lässt einen ganzen Wald abholzen für seine »Gigafactory« in Grünheide. Alle jubeln ihm zu. Toller Kerl, großartig, das traut sich hier keiner. Der Milliardär Musk traut sich noch viel mehr. Er schießt Schrott in den Weltraum und gründet Firmen für den Weltraumtourismus für Superreiche. Elon Musk hat auch einen Chip konstruieren lassen, den man künftig Menschen ins Hirn einpflanzt, damit man sie mit Computern vernetzen kann – wohlgemerkt, das war nicht Bill Gates, wie viele »Querdenker« vermuten, sondern Musk. Dass sich Laschet mit solchen Kaspern gemein macht, lässt tief blicken. Die CDU signalisiert mit einer solchen Kooperation: Wir können mit jedem Exzentriker, Hauptsache, er hat genug Bimbes im Sack. (…) An der Seite des Tesla-Chefs sprach sich Laschet für eine Veränderung der Verbandsklagerechte aus. Diese Errungenschaft gegen Behördenwillkür und Machtmissbrauch will der Möchtegernbundeskanzler wieder abschaffen. Musk als echter Amerikaner setzte noch einen drauf, indem er generell die Abschaffung von Gesetzen forderte, welche den Kapitalismus behindern. Den Höhepunkt des Treffens bot Armin Laschet, indem er vor dem E-Mobil-Unternehmer von der Wasserstofftechnik schwärmte. Was bei Musk für lautstarkes Gelächter sorgte.

Conrad Fink, Freiberg am Neckar

In Trümmern

Zu jW vom 17.8.: »Rette sich, wer kann«

In kurzer Zeit lösen sich die »westlichen Errungenschaften« in Afghanistan in Luft auf. Das kann nur den überraschen, der an solche Errungenschaften geglaubt hat. Aber die Niederlage ist so blamabel, dass alle westlichen Regierungen, die sich an dem völkerrechtswidrigen Verbrechen dieses Krieges beteiligt haben, vor Scham abtreten müssten. Nun hoffe ich, dass sich in Berlin, London, Paris oder Warschau wenigstens so etwas wie Restverstand einschaltet. Wohin einen blinde Treue zur Abenteuerlust der USA führen kann, ist ja nun offensichtlich. Wie kann noch irgend jemand glauben, dass Kriege an der Seite des US-Imperialismus, der sich noch nie freiwillig an gleichwertige Gegner herantraute, sondern stets bettelarme Entwicklungsländer überfallen hat, um am Ende auch da Prügel zu beziehen, irgendein gutes Ende nehmen können? Die, die immer davon redeten, mit den USA auf Augenhöhe agieren zu wollen, haben nun tatsächlich auf Augenhöhe mit ihnen krachend verloren. Gratuliere! Wäre es nicht an der Zeit, über die Renaissance eines politischen Begriffs nachzudenken, der heute völlig aus dem Sprachgebrauch der westlichen Politiker und ihrer medialen Lakaien verschwunden ist und mit dem ich noch aufgewachsen bin – nämlich über den Begriff »friedliche Koexistenz«? Haben die Kriegshetzer in den westlichen Hauptstädten wirklich noch Lust auf einen Krieg mit Russland oder China? Werden wir von Verrückten regiert? Auch das Schicksal der afghanischen Hilfskräfte sollte selbst für den verbohrtesten Transatlantiker in Westeuropa eine Warnung sein. Es glaubt doch niemand ernsthaft, dass deutsche, britische oder französische Soldaten etwas anderes für die USA sind als Hilfskräfte, die man für die eigenen Ziele verheizt und am Ende im Stich lässt, wenn alles in Trümmern liegt! Friedliche Koexistenz mit China und Russland ist das Gebot der Stunde – dann hätte die afghanische Katastrophe sogar noch etwas Gutes gebracht. Falls noch Restverstand vorhanden ist.

Ulrich Guhl, Strausberg

Aufgewacht!

Zu jW vom 16.8.: »Scholz im Aufwind«

Offensichtlich ist die Partei Die Linke äußerst gefährdet. Die sechs bis sieben Prozent, die sie in Umfragen bekommt, bieten gar keine Garantie, dass sie nicht unter fünf Prozent sinkt – womit die Partei als eine politische Kraft erledigt wäre. Hier einige Vorschläge, um die Situation zu verbessern. Gleich heute müsste möglichst laut und wirkungsvoll propagiert werden: Nur Die Linke stimmte gegen den Militäreinsatz in Afghanistan, und zwar immer wieder. Sie war es, die vor zwanzig Jahren erkannte, dass er keinen Erfolg haben würde! Aus dem gleichen Grund lehnt Die Linke alle Bundeswehr-Einsätze ab, ob in Mali oder sonstwo. Wie in Afghanistan kosten sie Leben, sowohl von deutschen Soldaten als auch und meist viel zahlreicher von Menschen der betroffenen Länder, und zwar überwiegend Zivilisten. Sie kosten Milliarden Euro, doch gewinnen praktisch nur die Waffenhersteller und die hohen Offiziere. Das Geld muss zur Verbesserung der Schulen, der Infrastruktur, der Kultur und des Lebens von Menschen mit niedrigen Einkommen umdirigiert werden. Die Linke muss einen bundesweiten Stopp von Mieterhöhungen fordern – und als neue Losung: Zwangsräumungen von Mietern und von Kleingeschäften müssen gesetzlich verboten werden, auch nach der Coronapandemie! Die hohen Einkommen und Vermögen müssen stärker besteuert werden – nicht die der Mittelschichten, sondern von Millionären und Milliardären. Es darf keine Erhöhung des Rentenalters geben, vielmehr muss es reduziert werden. Diese Punkte müssten laut, deutlich und klar bei jeder Stellungnahme und in jedem Interview wiederholt und betont werden. Sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten von Die Linke müssen im Moment immer wieder laut und klar aussprechen: Nur Die Linke sagte zum Afghanistan-Einsatz nein! Zu Mali auch. Also: Wählt Die Linke! Die Partei braucht dringend eine kämpferische Stimmung – nur so kann sie vorankommen oder auch nur überleben! Sie muss endlich aus dem herausgerissen werden, was vielen Menschen als »Schlummer« erscheint. Und zwar sofort!

Victor Grossman, per E-Mail