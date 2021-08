Alles hat Platz im Gedicht

imago images/Michael Bahlo Ursula Krechel liest aus ihrem Werk (Bremen, 20.2.2013)

Wer kennt ihn eigentlich noch, den schwäbischen Schriftsteller Hermann Lenz, der – gefördert durch Peter Handke – Ende der 70er und während der 80er Jahre mit mäßigem Erfolg seine Eugen-Rapp-Romane (am Ende waren’s neun) im Insel-Verlag veröffentlichte? Ein Autor, der Flickwörter wie »gewissermaßen« und »sozusagen« massenhaft zu verwenden verstand – und damit eine ungefähre, behelfsmäßige, unsichere moderne Existenz zum Ausdruck brachte. Da­ran mag man sich bei Ursula Krechels Gedichtband »Beileibe und Zumute« erinnert fühlen. Denn auch »beileibe« und »zumute« sind Leer- und Hohlformeln, Wörter in der Sprache, die nichts und niemanden bezeichnen, gleichwohl aber in der Verknüpfung mit anderen Wörtern plötzlich die Gegenstände, Ereignisse und Empfindungen in einem neuen Licht erscheinen lassen. Sprachgezeugt sozusagen.

Am berühmt-berüchtigten Ende von Ludwig Wittgensteins »Tractatus« heißt es, dass man alles, was die Sprache vermag, in ihr ausdrücken könne, man über dasjenige, worüber man nicht sprechen könne, hingegen schweigen müsse. Das ist vermutlich eine Kampfansage an Schriftsteller und Dichter, die genau davon leben, dass sie – wie es Ursula Krechel in einem kurzen poetologischen Essay am Ende des Bandes schreibt – die Sprache als »eine Mulde« auffassen, in der sich Wasser sammelt: »Sie ist kein Tunnel, der von hier nach dort führt.« Schon gar nicht im und als Gedicht, das bei Krechel mal in prägnanter Kürze und reimgeschüttelt, dann – häufiger – in der Langform als Gelegenheitsgedicht daherkommt. Alles hat dabei Platz im Gedicht: Natur, erste und zweite, heute dringender denn je, Großstadterfahrungen, Empfindungen und Befindlichkeiten, allerdings immer im Ungefähren, Mutmaßlichen und Opaken. Sicherheit ist nirgends, die einfache Wahrheit nicht zu haben. Das Gedicht ist Verknappung und Verdichtung zugleich, es zeigt Widersprüche auf und macht Gegensätze kenntlich – insofern ist Lyrik echt dialektisch. »Siehe: die Sprache balanciert auf hochgespanntem Seil, stürzt ab/ wenn sie herunterblickt auf den Gegenstand, über den sie spricht«, heißt es zum Beispiel in »Fuga, Blätter«.

Vielleicht ist Krechels Sprachkunst das gelungene Ergebnis einer ästhetisch-poetologischen Vermittlung jener beiden dominanten Strömungen, welche die längste Zeit in der (west-)deutschen Nachkriegsliteratur rivalisiert haben: die realistisch-mimetische Literatur einerseits, die experimentell-sprachspielerischen Schulen andererseits. »Ich ging unter Leute/ Leute gingen mit mir/ Leute übergingen mich./ Ich ging nicht unter./ Gingen Sterne auf?/ Nicht oder allerdings?«