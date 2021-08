Irgendwas stimmt nicht

Merie Weismiller Wallace / Focus Features »Wie bitte, was haben Sie da gerade gesagt?« (Carey Mulligan als Cassandra)

Was soll man schon von einer Figur erwarten, die Cassandra genannt wird? Dass sie weiß, was kommen muss, dass es nicht gut ausgehen wird, dass irgendwo eine Art Scheiterhaufen bereits bereitsteht oder wenigstens ein vielversprechendes Geschenkpaket mit einer erwartungsgemäß bösen Überraschung drin?

Erwartungen sind dazu da, nicht erfüllt, mitunter gar unterlaufen zu werden. Unter der Hand ist die Subversion so zur gängigen neuen Erwartung geworden. Aus diesem Dilemma der Erwartungshaltung kommt man ohne weiteres nicht heraus.

Warum so eine Figur nicht gleich Medea nennen oder Diana? Die Erwartung eines mythologischen weiblichen Zorns, der so groß ist wie die zugefügte Verletzung unheilbar, dürfte in jedem Fall geweckt sein. Man kann sich das ausmalen. Die Rache wird grausam und selbstzerstörerisch und malerisch großspurig. Unausweichlich wird sie über einen kommen. Unausweichliches Unheil ist Sache des Tragischen, das Spiel der Erwartungen wiederum die Pflicht der Komödie.

Eine gängige Ausgangslage, wie sie auch »Promising Young Woman« bestimmt, das Regiedebüt der britischen Schauspielerin Emerald Fennell, die zuletzt mit der Rolle der Camilla Parker-Bowles in der TV-Serie »The Crown« bekannt geworden ist. Cassandra heißt nun die Hauptfigur des Films, die von Carey Mulligan gespielt wird. Dieser Figur geht es um Kontrolle noch über ihre Kontrollverluste.

Gleich in der Eröffnungssequenz fläzt sie sich scheinbar volltrunken und somit hilflos auf ein rotes Ledersofa in einem Klub von zweifelhaftem Ruf. Sie lässt sich abschleppen. Ihr potentieller Vergewaltiger hat sie in sein Schlafzimmer gelockt, sie liegt, weiterhin scheinbar hilflos, auf dem Bett, während er schon zwischen ihren Beinen herumfummelt. »Was machst du da?« fragt sie ihn beinahe bewusstlos. Plötzlich aber ist sie hellwach und fragt ein wenig bestimmter noch einmal »Was – machst – du – da?!«.

Innerhalb eines Augenblicks haben sich die Machtverhältnisse verändert. Der potentielle Vergewaltiger schaut dumm aus der Wäsche. Er ist einer von vielen. Cassandra verbreitet als vorgeblich leichtes Opfer Nacht für Nacht Furcht und Schrecken in der beutegierigen Männerwelt. Sie führt eine Strichliste, und selbst sprichwörtlich hartgesottene, johlende Bauarbeiter schüchtert sie auf ihrem morgendlichen »Walk of Shame« mit ihrem Todesstarren ein.

Irgend etwas stimmt wohl nicht mit ihr. Sie ist eine Studienabbrecherin (Medizin), die mit 30 noch (oder wieder) bei ihren Eltern in deren Mittelklassemausoleum lebt und als Thekenkraft in einem Tagescafé arbeitet. Während ihrer Studienzeit ist etwas Böses vorgefallen. Ihre beste Freundin hat es nicht überlebt. Seitdem ist sie auf einem privaten Rachefeldzug, gegen ihre ehemaligen Kommilitonen und alle anderen auch, in einer furchterregend leeren, vornehmlich weißen Vorstadtwelt, irgendwo in Ohio, heißt es, aber das spielt letztlich keine Rolle.

Der Film bewegt sich also im Genre des »Rape & Revenge«-Thrillers und ist zugleich bereits die böse Parodie davon. Wie so oft zeigt er seine Ambitioniertheit durch Zitate an. So schauen die komisch gruseligen Eltern (sie schenken ihr zum Geburtstag einen aufwendig verpackten Reisekoffer – pinkfarben und selbstverständlich mit Rollen dran: Zieh mal langsam wieder aus!) im Fernsehen »The Night of the Hunter« (Charles Laughton, 1955). Einen Augenblick lang nimmt Robert Mitchum das gesamte Bild ein und spricht von jenem schaurigen Buch der Bücher, in dem so viel Blut vergossen wird, aber auch so viel von Liebe gesprochen. Robert Mitchum spielte in jenem Film einen irrsinnigen, Frauen mordenden, die kindliche Unschuld mörderisch verfolgenden Prediger. »The Night of the Hunter« wird sehr gern zitiert, wenn puritanische Panik mit im Spiel ist – zuletzt auch in »Hunted« (Vincent Paronnaud, 2020), einer Eurotrash-Horrorvariante des »Rape & Revenge«-Genres.

Ein weiteres angestrengtes Zitat taucht auf, während Cassandra in Racherage den Pick-up-Truck eines beliebigen Vollidioten auf einer ansonsten sehr einsamen Straße mit einem Golfschläger zertrümmert: »Crazy fucking bitch« – »Excuse Me?« Wie bitte, was haben Sie da gerade gesagt? Bedenken Sie, ich habe einen Golfschläger in der Hand … Der Soundtrack für genau diese Szene besteht aus nichts anderem als aus »Isoldes Liebestod«.

Praktisch jede Szene des Films ist gleichsam in Anführungszeichen gesetzt, in einen bestimmten Rahmen des Pittoresken eingebettet, das Kommentare provoziert wie »Das glaubt dir doch keiner; du hast die Stripperin umgenietet; das ist so 90er, Mann«.

Gleichsam in Anführungszeichen wird inmitten der Rachehandlung auch noch eine komplette kleine romantische Komödie durchgespielt, auch das mit bösen, fiesen Absichten. Denn die Rache siegt am Ende noch über das Grab hinaus.

Das »Rape & Revenge«-Genre ist ohne puritanische Panikkultur undenkbar. Auch dieser so abgefeimt kontrollierte Film ist von deren widersprüchlichen Motiven bestimmt: Tag und Nacht, außen und innen, betrunken oder nüchtern, was erwartet wird und was zu erwarten ist, das immer gefolterte Gewissen und die Absicht, die – einerlei, ob gut oder böse – ein Wegweiser in die Hölle ist.

Bleibt bei aller Fatalität dieser eigenwillige, ziemlich überkandidelte, Genussmoment: eine Kamerafahrt erst um eine erschütterte Cassandra/Carey Mulligan mit dem Golfschläger in der Hand, dann sich immer weiter entfernend von ihr zu einer Totalen mit ihr auf der Landstraße vor einer Eisenbahnbrücke, die von einem ebenso einsamen Güterzug überquert wird, während »Isoldes Liebestod« sich seinem Höhepunkt nähert.