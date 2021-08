Mit Lohndumping zum Exportweltmeister

Markus Scholz/dpa Die Warenschwemme aus Deutschland wird durch billige Löhne ergaunert

Die Coronakrise hat deutsche Konzerne nichts gekostet. Wie aus einer am Mittwoch in Berlin vorgestellten Studie des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hervorgeht, stiegen die Arbeitskosten im vergangenen Jahr in der Privatwirtschaft um 2,3 Prozent auf 36,70 Euro pro Stunde. Damit blieb der Zuwachs etwa gleich hoch wie im Vorkrisenjahr 2019, als es 2,4 Prozent gewesen waren.

Zu den Arbeitskosten zählen im wesentlichen der Bruttolohn, die Anteile des Unternehmens an den Sozialbeiträgen sowie Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung. Im Dienstleistungssektor lag der Stundenschnitt bei 34,20 Euro und in der Industrie bei 41,60 Euro. Große Teile der Wirtschaft setzen seit Ausbruch der Pandemie wegen Umsatzeinbußen auf Kurzarbeit, wodurch sie Personalkosten sparen. Zudem brachte der Staat für die Wirtschaft milliardenschwere Hilfspakete auf den Weg. Mit 36,70 Euro pro Stunde an Arbeitskosten hatte Deutschland den siebthöchsten Wert der EU-Staaten. Der EU-Schnitt lag bei 28,20 Euro. Am höchsten war der Wert in Dänemark, wo es umgerechnet 46,90 Euro waren. Am unteren Ende der Tabelle der EU liegen der Studie zufolge – Angaben je in Euro – Polen (10,60), Litauen (10,10), Rumänien (7,70) und Bulgarien (6,40).

Die Zahlen sind bedeutsam, um zu verstehen, wie der deutsche Merkantilismus funktioniert. »In Deutschland ist der Abstand der Arbeitskosten zwischen verarbeitendem Gewerbe und Dienstleistungssektor weiterhin größer als in jedem anderen EU-Land«, so das IMK. Er habe sich 2020 zwar erneut etwas reduziert, am Jahresende lag das Arbeitskostenniveau bei den Dienstleistungen aber immer noch knapp 18 Prozent unter dem im verarbeitenden Gewerbe. Vom vergleichsweise niedrigen Arbeitskostenniveau in den deutschen Dienstleistungsbranchen profitiere auch die Industrie, die dort Vorleistungen nachfrage. »Während der Dienstleistungssektor die Industrie hierzulande deutlich entlaste, sei es insbesondere in den mittel- und osteuropäischen EU-Ländern umgekehrt«, so die Forscher. Die langfristige deutsche Lohnstückkostenentwicklung seit der Jahrtausendwende lag Ende 2020 laut IMK immer noch um 4,7 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt des Euro-Raums.

Eine Folge der Pandemie sei zwar ein leichtes Absinken des Überschusses in der Leistungsbilanz gewesen. Dieser blieb mit 6,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aber weiterhin sehr groß und verletze im zehnten Jahr in Folge die ohnehin schon sehr hohe EU-Obergrenze von sechs Prozent. 2021 dürfte er nach der IMK-Prognose wieder um einen Prozentpunkt ansteigen. »Viele internationale Ökonomen und Politiker kritisieren das immense Plus im deutschen Außenhandel als Störfaktor für die internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Auch der Euro-Raum weist seit Jahren einen deutlichen Überschuss auf, selbst im Coronajahr betrug der Leistungsbilanzüberschuss 2,6 Prozent des BIP«, heißt es in der Studie. Das IMK sieht auch vor diesem Hintergrund das Risiko einer zu schwachen Lohnentwicklung in Deutschland und im Euro-Raum nach der Coronakrise und rät zu einer weiterhin expansiven Geld- und Fiskalpolitik. Denn durch kräftige öffentliche Investitionen ließen sich einerseits die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie besser bewältigen, andererseits würden auch die Einkommen der abhängig Beschäftigten positiv beeinflusst. (dpa/jW)