Jobs als Vorwand

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Marvin Kanitz, Bergmann im Tagebau Vereinigtes Schleenhain, ist einer von 1.700 Mibrag-Mitarbeitern

Wieder einmal wird über den Kohleausstieg diskutiert, und das ist gut so. Eines sollte dabei klar sein: Wer ernsthaft Klimaschutz betreiben will, kann nicht weiter an der Kohleverstromung festhalten. Ein Ausstieg erst 2038 ist viel zu spät und selbst 2030 kaum akzeptabel. Nach dem die Regierungen fast aller Couleur drei Jahrzehnte lang Däumchen gedreht haben, muss es jetzt sehr, sehr schnell gehen. Das hat nicht zuletzt der in der vergangenen Woche veröffentlichte Teilbericht des sogenannten Weltklimarats IPCC deutlich gemacht. Deutschland muss seine Treibhausgasemissionen jährlich um sieben Prozent reduzieren. Doch in diesem Jahr ist der CO2-Ausstoß sogar wieder deutlich angestiegen.

Insofern ist der Auftritt von Mister Cum-Ex Olaf Scholz, seines Zeichens SPD-Kanzlerkandidat, besonders gespenstisch. Scholz will unbedingt am Ausstiegsjahr 2038 festhalten. Und das, obwohl sich der Betrieb von Kohlekraftwerken schon jetzt kaum noch rentiert. Der gestiegene Preis für CO2-Zertifikate und auch der reichlich vorhandene Strom aus Solar- und Windkraftanlagen macht sie meist unwirtschaftlich. Entsprechend kassieren Betreiber gern – in der Summe mehr als erwartet – eine Stillegungsprämie, wie das Wirtschaftsministerium vermeldet. Das Problem: Es werden vor allem Steinkohlekraftwerke vom Netz genommen. Die Braunkohlegroßkraftwerke laufen hingegen weiter. Und weil die Bundesregierung inzwischen auch den Ausbau der Windenergienutzung nahezu stranguliert hat, werden sie demnächst die letzten Atomkraftwerke ersetzen. Dabei ist Braunkohle – weit vor der Steinkohle – der klimaschädlichste Brennstoff, den man sich vorstellen kann. Bei keinem anderen Kraftwerkstyp werden pro erzeugter Kilowattstunde Strom so viele Treibhausgase in die Luft geblasen. Allein die erhebliche Behinderung der Energiewende und die Aussicht auf mehrere Milliarden Euro »Entschädigung« macht den Weiterbetrieb und die fortgesetzte Zerstörung von Landschaft und Dörfern in den Braunkohleregionen noch attraktiv.

Es gehe um Arbeitsplätze, so das Mantra von SPD und CDU. 20.000 sind es in den Tagebauen und angeschlossenen Großkraftwerken. Drei bis viermal so viele Menschen haben seit 2016 in der Windenergieindustrie aufgrund politischer Entscheidungen ihr Einkommen verloren, ohne dass es in der Bundesregierung irgend jemanden interessiert hätte. Wenn es wirklich um die Menschen ginge, dann könnte man die 4,3 Milliarden Euro, die mit dem Kohleausstiegsgesetz den Aktionären von RWE und EPH (LEAG und Mibrag) versprochen wurden, direkt an die Beschäftigten verteilen. Das wären mehr als 200.000 Euro pro Person und ein schönes Polster für den Vorruhestand oder die berufliche Umorientierung. Doch das ist sowohl der Union als auch der SPD offensichtlich zu viel Klimaschutz. Und zu wenig Kapitalismus.