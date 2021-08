Dauerbaustelle bleibt

Christoph Soeder/dpa Mit neunjähriger Verspätung: Letzte Reparaturen am Flughafen BER kurz vor der Eröffnung (Schönefeld, 14.7.2020)

Die Flughafengesellschaft FBB ist »baulich und finanziell immer den riskantesten Weg gegangen«. Das ist eines der Resultate des zweiten Untersuchungsausschusses zum Flughafen Berlin Brandenburg (BER), der nach dreijähriger Arbeit am Mittwoch in Berlin seinen Abschlussbericht vorstellte. Am heutigen Donnerstag soll er vom Berliner Abgeordnetenhaus beschlossen werden.

Die FBB sei mit ihrer Rolle als Bauherr von Anfang an überfordert gewesen. Nach der geplatzten Eröffnung des Flughafens im Jahr 2012 habe man außerdem versäumt, das Projekt komplett neu aufzuziehen. Aus dem Baudebakel am Terminal 1 seien keine Konsequenzen für die folgenden Terminals gezogen worden. Es sei außerdem mit denselben Firmen weitergearbeitet worden, die für die ursprünglichen Probleme verantwortlich waren, sagte der Ausschussobmann Jörg Schroedter (SPD). Durch stundenweise Abrechnung der Leistungen hätten diese sich »auch noch dumm und dämlich verdient«, so Schroedter. Da auch die Bauaufsicht bei der Dauerbaustelle BER versagt hatte, brachte erst eine Untersuchung des TÜV im Jahr 2018 zum Vorschein, was noch abzuarbeiten war.

Der Flughafen BER war im Oktober 2020 mit neun Jahren Verspätung eröffnet worden. Die Baukosten hatten sich am Ende verdreifacht auf rund 6,5 Milliarden Euro. Der Obmann der Linksfraktion, Carsten Schatz, nannte Unternehmen wie Caverion, aber auch große Konzerne wie Siemens und Bosch, die die schwache Position der Flughafengesellschaft zu ihrem Vorteil ausnutzten. Siemens habe sein Auftragsvolumen von zehn auf fast 200 Millionen Euro erhöht. Damit gehöre er zu »den Topverdienern auf dieser Baustelle«, sagte Schatz.

Der Obmann von Bündnis 90/die Grünen relativierte und verwies auf die fehlende Kompetenz der FBB. Sie sei nicht in der Lage gewesen, einen Überblick über das ausstehende Bausoll zu haben und die Bauabläufe zu koordinieren, sagte Harald Moritz. Das habe Auswirkungen auf die Baufirmen gehabt. »Wenn sie nicht wissen, was sie bauen sollen«, so Moritz, »wie sollen sie dann Termine benennen und Finanzangebote machen«? Auch die FDP verwies auf eine fehlende Leistungsabfrage. Es seien weder Qualität noch ein Zeitpunkt für die Arbeitsergebnisse eingefordert worden.

Die Sanierung des Flughafenbaus hatte im Endeffekt eine Kostenexplosion verursacht. Von dem Geld, hätte man zwei bis drei Flughäfen bauen können, resümierte Grünen-Obmann Moritz. Und nun, nach der Fertigstellung des Airports muss erneut Geld in die Flughafengesellschaft fließen. Der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses fordert: »Die Tilgung der Gesellschafterdarlehen und die Zahlung einer Dividende sollten als Fernziel erhalten bleiben.« Die SPD verwies in dem Zusammenhang auf die schwierige finanzielle Lage von Flughäfen im Zuge der Coronapandemie. Die Opposition ließ das nicht gelten. Bereits lange vor Corona sei im Aufsichtsrat und in Gesellschafterkreisen klar gewesen, dass Zins und Tilgung der Schulden niemals werden erwirtschaftet werden können, sagte Ausschussobmann Christian Gräff (CDU).

Die Oppositionsfraktionen von CDU und FDP hatten kürzlich bereits ihr Sondervotum zur Ausschussarbeit veröffentlicht. Sie warnten, der Bau erweise sich als Blackbox für die Steuerzahler. Die Finanzlage sei mitnichten aufgeklärt. Für ihre zurückhaltende Arbeit im Untersuchungsausschuss wurden die Oppositionsparteien von der Regierungskoalition aus SPD, Linkspartei und Bündnis 90/die Grünen kritisiert. Ein Drittel der Änderungsanträge am Entwurf des Abschlussberichts sei von der Koalition selbst eingebracht worden. Der Vertreter der FDP verwies darauf, dass die Anträge nicht zuletzt die Funktion hätten, die wissenschaftlichen Ergebnisse zu glätten.