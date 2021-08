Mehr Schein als Sein

Bob Strong / REUTERS Überließen das Kämpfen der afghanischen Armee: US-Soldaten bei Kandahar im Jahr 2010

Soviel Übereinstimmung ist selten: Von der Linken bis mindestens zur CDU/CSU, von der Taz bis zur Bild, wird im Chor »das Versagen des Westens in Afghanistan« beklagt und verurteilt. Unmittelbar gemeint ist die Unwilligkeit und Unfähigkeit der gegenwärtigen Bundesregierung, die sogenannten Ortskräfte »herauszuholen«. Nach diesem Konsenspunkt hören die Gemeinsamkeiten auf. Manche wollen die gesamte afghanische Bevölkerung in die BRD ausfliegen lassen, um sie aus der vermeintlichen Lebensgefahr zu retten. Andere nennen einzelne Gruppen, wie etwa die Frauen oder, etwas bescheidener, die Aktivistinnen für Frauenrechte.

Aber viele, vermutlich die meisten, würden am liebsten außer den »Ortskräften« des Kriegsbündnisses NATO keine Afghaninnen und Afghanen nach Deutschland hereinlassen, sondern nur nötigenfalls deren Unterbringung in den Nachbarländern mehr oder weniger großzügig bezuschussen. In diesen Kreis hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) angeblich im internen Gespräch auch schon die Türkei einbezogen, die keine gemeinsame Grenze mit Afghanistan hat. Die Warnung, es dürfe kein »zweites 2015« geben, als Tausende syrische Flüchtlinge einige Tage lang ungehindert in die BRD kommen konnten, ist weit verbreitet und kommt auch vom Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet.

Hinter der Dimension der wahlkampfgeprägten Tagespolitik geht es beim Vorwurf des »Versagens« aber auch um die Bewertung der 2001 begonnenen NATO-Intervention und von deren als »übereilt« dargestellten Beendigung. Den Weg dorthin hatte allerdings schon der damalige US-Präsident Barack Obama spätestens im Jahr 2012 eingeschlagen. Die Kanzlerin lehnte die angekündigte Verringerung der US-Truppen in Afghanistan – zu dieser Zeit lag ihre Personalstärke bei 90.000 – ebenso ab wie die Bekanntgabe eines endgültigen Abzugstermins.

Der Ablauf der Ereignisse sei – wobei für die Vorgeschichte, die schon 1979 mit der Unterstützung islamistischer Banden durch die US-Regierung begann, hier kein Platz ist – in Stichworten zusammengefasst: Die Militärintervention der USA, die am 7. Oktober 2001 begann und der sich kurz darauf die gesamte NATO anschloss, wurde anfangs mit Kräften unternommen, die zur Beherrschung Afghanistans nicht ausreichten. Das lag zum einen an der Unterschätzung des Gegners und seines Rückhalts in Teilen der Bevölkerung. Es war aber auch dem Umstand geschuldet, dass die USA schon im März 2003 ihren nächsten Angriffskrieg begannen, diesmal im Irak, für den sie zunächst 250.000 Soldaten einsetzten.

Als Obama im Januar 2009 das Präsidentenamt übernahm, lagen schon mehrere Appelle relevanter Militärs vor, die angesichts der zunehmenden Stärke und Erfolge der Taliban eine Erhöhung der Truppenzahl verlangten, die in den vorangegangenen Jahren bereits mehrmals aufgestockt worden war. Am 17. Februar 2009 ordnete der neue Präsident an, zu den in Afghanistan stationierten 36.000 US-Soldaten weitere 17.000 zu schicken. Das war der Anfang des sogenannten Surge, an dessen Ende die USA zeitweise mehr als 100.000 Soldaten im Afghanistan-Einsatz hatten.

Schon im zweiten Jahr seiner Amtszeit kündigte Obama an, dass er im Juli 2011 mit einem Abbau der Truppen beginnen werde, der schließlich zur Beendigung der US-Intervention im Dezember 2016, im letzten Monat von Obamas Amtszeit, führen solle. Danach würden nur noch wenige hundert US-Soldaten zum Schutz der Botschaft in Kabul bleiben.

Andererseits verhandelte Obama seit 2012 mit dem damaligen afghanischen Präsidenten Hamid Karsai über mehrere Verträge, die den USA die Nutzung der wichtigsten Militärstützpunkte und eine jederzeit verlängerbare Militärpräsenz bis mindestens 2024 garantieren sollten. Die Verhandlungen stockten an mehreren Punkten, vor allem aber wegen der Forderung der USA nach Straffreiheit für ihre Soldaten. Der Weg zur Unterzeichnung wurde erst frei, als Karsais Nachfolger Aschraf Ghani in den Präsidentenpalast einzog. Dieser wurde am 21. September 2014 zum Sieger der Wahl erklärt, die in zwei Durchgängen im April und Juni stattgefunden hatte. Die Anhänger des Unterlegenen Abdullah Abdullah warfen dem neuen Präsidenten Wahlbetrug vor.

Hintergrund der Abzugsankündigungen war die Hoffnung, den lästig, sehr teuer und auch zunehmend unpopulär werdenden Interventionskrieg durch eine »Afghanisierung« mit niedrigeren Kosten und fast ohne eigene Verluste fortsetzen zu können. Das Modell war vor allem aus Vietnam bekannt, wo es in den 1970er Jahren gescheitert war. Um die »Afghanisierung« plakativ darzustellen – oder vielmehr zu simulieren –, fand eine Reihe pathetischer Feierlichkeiten statt. Im Juni 2013 übergab die NATO die gesamte »Leitung« der Aufstandsbekämpfung offiziell an das afghanische Militär, im Dezember 2014 erklärte die NATO die Beendigung ihres Kriegseinsatzes. Schon einige Monate früher hatte das Pentagon behauptet, die einheimischen Sicherheitskräfte würden 99 Prozent der Militäroperationen gegen die Taliban tragen.

Die Tatsachen sahen anders aus. Zwar war die Personalzahl afghanischer Streitkräfte und paramilitärischer Polizei in wenigen Jahren von einigen zehntausend auf mehr als 350.000 aufgebläht worden. Diese Zahl stand aber nur auf dem Papier. Tatsächlich wurden viele nicht vorhandene Soldaten in den Büchern nur geführt, um Geld für korrupte Militärs und Kommunalpolitiker abzuzweigen. Zeitweise betrieben die US-Streitkräfte auch eigene Hilfstruppen, was das Chaos weiter vergrößerte und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wachsen ließ. Schließlich konzentrierten sich die USA statt auf Bodenoperationen immer stärker auf Luftangriffe. Auf der anderen Seite hatten die afghanischen Sicherheitskräfte allein im Jahr 2014 über 5.000 Todesopfer zu beklagen. Das war mehr als alle ausländischen Interventionstruppen seit 2001 bis zu diesem Zeitpunkt zusammengenommen.

Angesichts des Fiaskos, das sich in diesen Tagen offenbart, wird »Aufarbeitung« gefordert oder versprochen. Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass es diese nicht geben wird.