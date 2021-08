Nachschlag: Held vieler Kindheiten

imago / United Archives Als »Banana Joe« verteidigt Bud Spencer eine Dschungelkommune gegen die Schergen von Kapital und Staat (21.2.1982)

Die deutsche Synchronisation machte seine Filme zum kultigen Sprüchefeuerwerk. Der am Montag abend von 3sat gezeigte Dokumentarfilm über Bud Spencer (bürgerlich Carlo Pedersoli) ist ein Werk von Fans für Fans. Mit Herzblut zelebrieren Regisseur Karl-Martin Pold und seine zwei Protagonisten in diesem Biopic-Roadmovie ihren 1929 in Neapel geborenen Helden. Zu Wort kommt eine Reihe von Wegbegleitern, neben Terence Hill (bürgerlich Mario Girotti) auch Stuntleute, die mitunter echte Schellen von Bud Spencer kassierten.

Spencers Kultfiguren sind proletarische, sei es der verarmte Viehdieb oder Kopfgeldjäger, sei es der Trucker oder Trickbetrüger. Sein »Banana Joe« nimmt den Kampf gegen Kapital und Kolonialmacht auf. Spencer/Pedersoli war jedoch keineswegs ein Linker. Bei Regionalwahlen 2005 kandidierte er für die Forza Italia des rechten Medienoligarchen und damaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. (mb)