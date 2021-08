Berlin: Umweltaktivisten setzen Proteste fort

Berlin. Umweltaktivisten haben am Dienstag ihre Kundgebungen für Klimaschutz in Berlin fortgesetzt. Einige Dutzend Demonstrierende besetzten am Dienstag zuerst den Zugang zum Sitz des Deutschen Bauernverbandes und etwas später die Straße vor dem Landwirtschaftsministerium nahe dem Regierungsviertel blockiert. Die Polizei war jeweils vor Ort, sperrte Straßen ab und versuchte, die Sitzblockaden nach und nach aufzulösen. (dpa/jW)