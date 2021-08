Streiktermin ist gesetzt

Florian Boillot Die aktuelle Auseinandersetzung vereinigt die Beschäftigten aller Krankenhausbereiche (Streik der Servicebeschäftigten von Vivantes am 29.6.2021)

An diesem Freitag läuft das 100-Tage-Ultimatum ab. Weder von den Kliniken Charité und Vivantes noch vom Berliner Senat gibt es einen konkreten Vorschlag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Die gewerkschaftlichen Tarifkommissionen für die beiden Kliniken und der Vivantes-Tochterunternehmen haben deshalb entschieden: Vom 23. bis 25. August wird gestreikt. Aufgerufen sind die nichtärztlichen Beschäftigten an allen Standorten. Auf einigen Stationen soll die angekündigte Streikbereitschaft so hoch sein, dass sie an den Warnstreiktagen womöglich geschlossen werden müssen. Tim Graumann, der die Notdienstverhandlungen mit den Klinikleitungen führt, sprach in der Verdi-Pressekonferenz am Dienstag von zwölf Teams bei Vivantes und sieben Teams an der Charité, die geschlossen die Arbeit niederlegen wollen.

Bislang gab es acht Tarifrunden für die Beschäftigten der Vivantes-Töchter und eine mit dem Management der Charité. Doch ernsthaft verhandelt wurde nicht. Vivantes schlägt eine Schlichtung für die Auseinandersetzung um gleiche Bezahlung in den Tochterunternehmen vor. Aber worüber geschlichtet werden soll, sei nicht klar, sagte Meike Jäger, die den Fachbereich Gesundheit für den Verdi-Bezirk Berlin-Brandenburg leitet. Die Kapitalseite selbst habe keine Gegenvorschläge gemacht.

Und in Bezug auf die Verhandlungen über eine verbindliche Personalbesetzung an der Charité scheine die Idee der Klinikleitung Flexibilisierung zu sein, unterlegt mit künstlicher Intelligenz, um das Personalcontrolling zu verbessern, fasste Jäger zusammen. Doch das sei nicht die Vorstellung von Entlastung, die die Beschäftigten vertreten. Die Tarifkommission machte statt dessen Vorschläge anhand von Praxisbeispielen, die sich bereits bewährt hatten. Anja Voigt, Intensivpflegerin am Vivantes-Klinikum Neukölln, erwähnte die Queensland-Studie aus Australien, die gezeigt habe, dass mehr Pflegekräfte und eine bessere Verteilung der Arbeit durch einen festen Personalschlüssel die Mortalität bei den Patienten senke. Die Unternehmensseite wollte nicht darüber reden.

Anstatt über Inhalte, werde nun über Streik gesprochen, so Voigt. Und selbst diese Verhandlungen gestalten sich erneut überaus schwer. Vivantes hat den Abschluss einer Vereinbarung über die Notdienste während des Ausstands bislang blockiert. An der Charité wird am heutigen Mittwoch darüber verhandelt. Wie schon zuvor wetterte Vivantes gegen die Arbeitsniederlegungen. In einer Pressemitteilung von Montag hieß es: »Bei einem Streik ohne entsprechende Vereinbarung wären die Sicherheit und das Wohl« von Patienten und Bewohnern von Seniorenheimen »gefährdet«. Die Position von Verdi ist klar: Überall, wo eine Patientengefährdung durch einen Streik ausgeschlossen ist, muss das Streikrecht der Beschäftigten möglich gemacht werden. Verdi sei immer bereit, über medizinische Fragen zu sprechen. Die Klinikleitung konnte auf Nachfrage jedoch keine medizinischen Bedenken nennen, sagte Verdi-Sekretär Graumann.

Wie sieht so ein Notdienst aus? Intensivpflegerin Voigt gibt ein Beispiel: Auf ihrer Station müssten standardmäßig zehn Beschäftigte im Frühdienst sein. Aktuell sei der Dienst wegen Personalmangels aber mit nur sieben besetzt. Das sei die Besetzung, die Verdi dem Unternehmen für den Notdienst vorgeschlagen hatte. Das jedoch sei nicht darauf eingegangen und habe statt dessen vorgeschlagen, den Frühdienst mit elf Kollegen zu besetzen. Damit würde die Besetzung während des Streiks sogar besser sein als im Alltag.

Matthias Vierke, der bereits Mitglied der Tarifkommission während der Auseinandersetzung bei der Vivantes-Service-Tochter VSG von Ende 2016 bis Mitte 2018 war, monierte die fehlende Fairness in den aktuellen Tarifverhandlungen. In der laufenden Auseinandersetzung versuche Vivantes, komplexe Themen stundenweise zu bearbeiten. Das gelte für die Tarifgespräche ebenso wie für die Notdienstverhandlungen. Die Beschäftigten wollen sich das nicht länger bieten lassen. Die drei Warnstreiktage in der kommenden Woche seien ein Warnschuss. Sollten sich die Kliniken und die Politik nicht bewegen, wird Verdi die Beschäftigten am 30. August zu einer Urabstimmung über einen andauernden Arbeitskampf aufrufen.