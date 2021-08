Ahrweiler: Landrat legt Amt nieder

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Jürgen Pföhler, CDU-Landrat von Ahrweiler, legt sein Amt krankheitsbedingt nieder, wie der CDU-Kreisverband Ahrweiler am Montag abend mitteilte. Pföhler wurde nach der Flutkatastrophe Mitte Juli, die besonders das Ahrtal schwer getroffen hatte, kritisiert. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hatte vor rund zwei Wochen Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen gegen ihn und ein weiteres Mitglied des Krisenstabs aufgenommen. Der CDU-Kreisverband erklärte, der Rücktritt des Landrats sei »notwendig und unausweichlich«. Bei der Flutkatastrophe Mitte Juli kamen 180 Menschen in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen ums Leben. (AFP/jW)