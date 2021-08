Autor Harald Wessel verstorben

Berlin. Am Montag morgen ist der Journalist und Autor Harald Wessel in der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, südlich von Berlin, verstorben. Das erfuhr jW aus dem engsten Familienkreis. Wessel wurde am 12. Februar 1930 in Wuppertal geboren, zwischen 1963 und 1990 war der studierte Biologe Mitglied der Redaktion des Neuen Deutschland, unter anderem stellvertretender Chefredakteur. Ab 1990 schrieb er auch für die junge Welt. In seinen zahlreichen Büchern beschäftigte er sich unter anderem mit den Reporterlegenden John Reed und Egon Erwin Kisch, aber auch mit Karl Marx’ Tochter Eleanor sowie Willi Münzenberg. (jW)

Ein Nachruf folgt