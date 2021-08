Ärzte warnen vor Verfall von Millionen Impfdosen

Berlin. In Arztpraxen in der BRD droht nach Einschätzung von Kassenärzten millionenfach Coronaimpfstoff zu verfallen. So lagerten nach Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in den Praxen derzeit 1,1 Millionen Dosen von Astra-Zeneca und 0,4 Millionen von Johnson & Johnson, wie die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag unter Berufung auf einen Bericht des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung meldete. Diese Dosen drohten als Sondermüll entsorgt werden zu müssen, sagte ein Institutssprecher. (dpa/jW)