Streiks bei Teigwaren Riesa

Riesa. Bei der Teigwaren Riesa GmbH geht der Streik weiter. Das bestätigte die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) gegenüber dem MDR Sachsen am Dienstag. Ursprünglich sollte der Ausstand am Morgen nach 24 Stunden beendet werden. Der Sekretär des NGG-Landesbezirkes Ost, Olaf Klenke, sagte dem MDR Sachsen, das Unternehmen hätte noch kein ernst zu nehmendes Tarifangebot unterbreitet. Deshalb werde der Streik erst einmal bis Mittwoch morgen fortgesetzt. Dann wolle man über das weitere Vorgehen entscheiden. Die Lebensmittelgewerkschaft fordert, die Lohnlücke von mehr als 700 Euro im Monat im Vergleich zu Nudelproduzenten in Westdeutschland auszugleichen. Das soll nach dem Willen der NGG schrittweise erfolgen. Gegenwärtig liege die unterste Lohngruppe bei Teigwaren Riesa bei einem Stundenlohn von 9,94 Euro und damit nur 34 Cent über dem derzeitigen Mindestlohn. (dpa/jW)