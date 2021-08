Fake News von Asklepios

Torsten Schulz Kundgebung von Asklepios-Beschäftigten am Rande des Brandenburger Landtags am 12. August 2021 in Potsdam

Die Tarifverhandlungen zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und den Asklepios-Fachkliniken in Brandenburg stocken. Auch nach vier Tagen Warnstreik ist das Unternehmen nicht bereit, die Löhne an das Westniveau anzugleichen. Ralf Franke, Verhandlungsführer von Verdi, wirft dem privaten Klinikbetreiber vor, »Fake News über seine Angebote« zu verbreiten.

Am Freitag waren die rund 1.450 Beschäftigten der psychiatrischen Asklepios-Fachkliniken an den Standorten Teupitz, Lübben und Brandenburg aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Mehr als 30 Jahre nach der »deutschen Einheit« fordern die Beschäftigten endlich gleiche Arbeitsbedingungen wie in Westdeutschland. Es war der dritte Warnstreiktag in Folge; bereits am Mittwoch und Donnerstag hatten die Beschäftigten gestreikt und dabei Unterstützung von Bundestagskandidaten von SPD, Grünen und Die Linke erhalten.

Einmal mehr verwahrte sich Franke gegen die Darstellung des Unternehmens, es habe eine Gehaltserhöhung von bis zu 16 Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten geboten. »Das gehört in die Kategorie der Fake News und soll die Öffentlichkeit falsch informieren«, erklärte Franke. Statt dessen biete die Kapitalseite eine Entgelterhöhung erst für die Zeit ab dem 1. April 2022 an. In zwei Schritten sollen Pflegekräfte, die in Wechselschichten arbeiten, insgesamt 8,5 Prozent mehr Geld bekommen, für Therapeuten ist ein Plus von bis zu 5,3 Prozent vorgesehen, und für alle anderen Beschäftigten solle es bis zu 4,1 Prozent mehr geben – alles bei einer Laufzeit von 33 Monaten.

Bei der Tarifauseinandersetzung geht es um mehr als ein höheres Gehalt – es geht auch um gleiche Arbeitsbedingungen in Ost und West. In den Einrichtungen des Konzerns in Hamburg arbeiten die Beschäftigten seit Jahren nur 38,5 Stunden pro Woche, in Brandenburg dagegen 40 Stunden. Franke betonte, die Krankenhausleistungen würden bundesweit einheitlich vergütet. »Es gibt also keine Rechtfertigung dafür, die Krankenhausbeschäftigten in Ostdeutschland so viel schlechter zu bezahlen als in Westdeutschland«, so Franke.

In Hamburg bezahle der Konzern beispielsweise nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Wie hoch der Lohnunterschied zwischen Ost und West ausfällt, rechnet die Gewerkschaft vor. Pflegefachkräfte in der Psychiatrie in Brandenburg verdienten zum Beispiel von April 2021 bis März 2022 rund 5.400 Euro weniger als ihre Kollegen in Hamburg. Für den Zeitraum von April 2022 bis März 2023 gehe die Schere noch weiter auseinander, die Differenz betrage etwa 5.700 Euro. Therapeuten, die mindestens die Hälfte ihrer Arbeitszeit in der Psychiatrie arbeiten, werden demnach noch schlechter gestellt. Sie sollen in denselben Zeiträumen auf rund 10.000 Euro verzichten – und dabei sind die Coronasonderzahlungen schon berücksichtigt.

Während sich die Beschäftigten nicht länger bieten lassen wollen, im selben Unternehmen wie Angestellte zweiter Klasse behandelt zu werden, hatte die Geschäftsführung in den letzten Monaten weniger Probleme damit. Im Gegenteil. Daniela Wolarz-Weigel, die den Konzern in Brandenburg leitet, soll nach Gewerkschaftsangaben erklärt haben: In den Brandenburger Kliniken könne man weniger zahlen als in Hamburg, weil die Lebenshaltungskosten auch niedriger seien (jW berichtete am 7.6.2021).

Asklepios hatte schon vor der letzten Verhandlungsrunde moniert, Verdi versuche das Unternehmen »in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) zu zwingen«. Die Gewerkschaft lasse allerdings völlig außer acht, dass psychiatrische Kliniken auf ganz andere Art finanziert würden als somatische Kliniken. Dort würden seit 2020 alle Pflegekräfte über ein separates Pflegebudget ausfinanziert.

Im Gespräch sagte Franke, das stimme so nicht. Die somatischen Kliniken würden tatsächlich seit 2020 über ein Pflegebudget abgerechnet. Den Kliniken werde zuerst eine Pauschale gezahlt, unabhängig von der Schwere des Falls. Später müsse aber genau abgerechnet werden; wenn die Klinik weniger aufwenden musste als ausgezahlt, müsse sie Geld zurückerstatten.

Bei den psychiatrischen Kliniken fänden dagegen Budgetverhandlungen statt. In diesen Kliniken gebe es einen gesetzlich festgelegten Personalschlüssel, was die Verhandlungen vereinfache. Was man dann letztlich von den Krankenkassen vergütet bekommen möchte, müsse man nur schlüssig vortragen. Ihm sei kein Fall bekannt, so Franke, dass die Krankenkassen sich geweigert hätten, die Personalkosten zu tragen. Jedenfalls habe noch nie ein Klinikbetreiber dieses Argument in den Verhandlungen vorgetragen.