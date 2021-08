Nachschlag: Absurdistan

imago images/UPI Photo Mit dem Hubschrauber aus Kabul geflohen: Afghanistans Präsident Ashraf Ghani (15.8.2021)

Was macht einen Nachrichtensender aus? Er sendet Nachrichten. Als ein solcher versteht sich auch der Fernsehkanal Welt, früher N24. Verfügbar auf so ziemlich allen handelsüblichen Fernsehgeräten. Doch wer am Sonntag Welt einschaltete, kriegte irgendeine Reportage über Russland serviert. Nur das Laufband am unteren Bildschirmrand signalisierte, dass sich in Afghanistan irgend etwas Weltbewegendes ereignete. Also weicht der geneigte Zuschauer auf das Internet aus und wählt auf Youtube einfach mal »Afghanistan live« als Suchbegriffe. Und, o Wunder, das erste Suchergebnis ist: Welt. Tatsächlich bringt der Livestream des »Nachrichtensenders« aktuelle Infos aus Kabul und – zwischendurch – vom Erdbeben in Haiti. Es ist wirklich live, die eingeblendete Uhr beweist es. Und im »echten« Fernsehen läuft immer noch die merkwürdige Reportage. Kann mir dieses Absurdistan bitte jemand erklären? Ich wäre auch wirklich ganz dankbar! (scha)