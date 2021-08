Nach der Sintflut

imago/United Archives International »Sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen freien bis auf den Tag, da Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um«, Lukas 17, 27 (Illustration »Die Flut« von Gustave Doré)

Afghanistan ist wieder in die Hände der Taliban gefallen. Noch letzte Woche hieß es in den Radionachrichten, Deutschland sei mit einer Initiative gescheitert, die es mit fünf anderen Ländern gestartet hatte, um Abschiebungen aus der EU in das Bürgerkriegsland zu ermöglichen. Initiative? Es wird versucht, das Asylrecht weiter auszuhöhlen, damit sich nur »2015 nicht wiederholt«.

Um den Umgang mit Flüchtlingen im Zweiten Weltkrieg dreht sich Uta Reitz’ dreiteiliges Hörspiel »Verschiebungen« (WDR 2019; Di. bis Do., 19 Uhr, WDR 3). In Tita Gaehmes Feature geht es um Kunstschaffende mit Trisomie 21: »Down and up – Das Risiko des Andersseins« (DLF 2010; Di., 19.15 Uhr, DLF). Finnische Klangkunst läuft danach mit Merzougas »De Rerum Natura/Dance of the Elements« (Yleis Radio 2015; Di., 20 Uhr, DLF).

Während des »ARD Radiofestivals« bieten die abendlichen Sendeplätze von DLF Kultur Hörspiele, Features und Klangkunst: Mit Mehrsprachigkeit beschäftigt sich der Podcast »Voice Versa – Zwei Sprachen, eine Story« (DLF Kultur 2021; Teile 9/10 und 10/10 Di., 22 Uhr); die Übernahme von Robert Woelfls Hörspiel »Überfluss Wüste« (WDR 2019; Mi., 22 Uhr) führt in die Wüste von Nevada zu kreativen Unternehmern auf dem Trip zur Selbstfindung; Nele Stuhler preist mit Hilfe von Sophie Rois in »Keine Ahnung« (DLF Kultur 2020; Do., 22 Uhr) das Nichtwissen.

Mit Philip Stegers Komödie »Die Siedlung« (WDR 2014; Do., 23 Uhr, 1Live) geht es in die industrielle Vergangenheit des Ruhrgebiets. Blixa Bargeld, Emeka Ogboh und Susan Philipsz präsentieren, wie es sich anhört, den stillgelegten Flughafen Berlin-Tegel über die Lautsprecheranlage zu beschallen: »sonambiente berlin txl« (sonambiente/DLF Kultur 2021; Ursendung Fr., 0 Uhr, DLF Kultur).

Mit einem preisgekrönten ­Science-­Fiction-Hörspielklassiker wartet Bayern 2 auf, wo Alfred Behrens »Das große Identifikationsspiel« (BR/RIAS 1973; Fr., 21 Uhr) läuft. Brigitte Kramer widmet sich dem nicht nur durch großangelegten Raubbau verschwindenden Sand an den Stränden der Welt in »Küstenerosion am Mittelmeer – Strandurlaub bald ohne Strand?« (HR 2021; Sa., 9 Uhr, ORF Ö1). Ein neues Feature läuft mit Barbara Kennewegs »Jenseits von Gut und Böse – Ein kroatisches Dorf als Flickenteppich der Identitäten« (WDR/DLF 2021; Sa., 12 Uhr und Wdh. So., 15 Uhr, WDR 3), das die Frage aufwirft, ob das multiethnische Jugoslawien nicht doch eine gelebte Utopie war.

Als Literaturklassiker bietet sich Heinrich von Kleists »Der zerbrochene Krug« (ORF 1995; Sa., 14 Uhr, ORF Ö1) an. H.C. Artmann hat laut ORF »diesen Klassiker deutscher Literatur aus dem 19. Jahrhundert in eine nestroyhaft österreichische Form gebracht«. Die grüne Diktatur kommt nach einer Sintflut? Au weia! Wie so etwas dann aussähe, spielt Chris Ohnemus in »Rette sich, wer kann« (SR/RB 2011; Sa., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. So., 17 Uhr, WDR 5) durch. Hörspielsendeplätze verschwinden auf allen Kanälen, Anlass für wittmann/zeitblom zu sagen »Tell me Something Good, Stockhausen!« (NDR/DLF/BR 2020; Sa., 20 Uhr, DLF).

Ludwig Thoma ist zum 100. Todestag unter anderem mit »Magdalena« (BR 1951; So., 15 Uhr und Wdh. Mo., 20 Uhr, Bayern 2) im Radio präsent. Von William Pellier kommt das pessimistische Suizidstück »Wir waren« (SR 2012; So., 17 Uhr, SR2 Kulturradio). Jasmina Al-Qaisi präsentiert ihre neue Soundart in »Radio Book« (ORF 2021; Ursendung So., 23 Uhr, ORF Ö1) und einen frischen Krimi liefert Sven Stricker mit »Sörensen am Ende der Welt« (DLF Kultur 2021; Ursendung Mo., 22 Uhr, DLF Kultur).