Da gnade uns Gott: Hier kommt der Spillover-Effekt

Die Bedrohung durch Infektionskrankheiten ist ein ständiger Begleiter der Menschheit. Ihre Erreger und die Übertragungswege sind heutzutage zumeist bekannt. Auch Maßnahmen der Prävention oder im Erkrankungsfall ihre Behandlung. Jedoch treten neue virale Krankheitserreger an die Stelle der von der medizinisch-biologischen Forschung erkannten und erfolgreich bekämpften Epidemien. Die verheerendste Seuche des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit in Europa war der »Schwarze Tod«, die Pest. Sie stellte zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert die tödlichste Bedrohung für die Menschen dar und grub sich tief ins kulturelle Gedächtnis ein. In Europa tritt sie nicht mehr auf, allerdings registriert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) jährlich einige hundert Fälle, vor allem in Afrika. Mit Antibiotika ist sie inzwischen gut behandelbar, einen Impfstoff gibt es jedoch bis heute nicht.

Die aktuelle Covid-19-Pandemie, verursacht vom Virus SARS-CoV-2, ist vermutlich, wie die Pest, eine Zoonose, also eine von einem Tier auf den Menschen übertragene Infektionskrankheit, die das wirtschaftliche und soziale Leben von Individuen, Gesellschaften, Staaten weltweit in einer bisher kaum für möglich gehaltenen Dimension beeinflusst. Ausgangspunkt für die Düsseldorfer Medizinhistoriker Heiner Fangerau und Alfons Labisch, um einen Blick auf vergangene, gegenwärtige und zukünftige Pandemien zu werfen und daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten.

Zunächst unterscheiden sie zwischen »skandalisierten Krankheiten« und »echten Killern«. Zu den »skandalisierten Krankheiten« – darunter verstehen die Autoren die öffentliche Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, die eine Erkrankung erfährt, und nicht in erster Linie die Mortalität – gehörte die HIV-AIDS-Epidemie der 1980er Jahre, solange die Übertragungswege nicht bekannt waren. Als »größten Killer aller Zeiten« machen sie die Malaria aus. Nach ihrer Schätzung fielen im Laufe der bisherigen Geschichte der Menschheit 50 Milliarden Menschen dieser Krankheit zum Opfer, davon 200 Millionen in den letzten Jahrhunderten. In Afrika stirbt heute noch alle 30 Sekunden ein Kind an Malaria. Überträger ist die Anophelesmücke.

Gegenwärtig sind über 200 Krankheiten bekannt, die sowohl bei einem Tier als auch beim Menschen vorkommen und in beiden Richtungen, teils über einen Zwischenwirt, übertragen werden können. Die weltweite Zerstörung von Habitaten, das dadurch bedingte enge Zusammenleben von Mensch und Tier, die Massentierhaltung und die industriell betriebene Fleischproduktion fördern diesen Spillover-Effekt.

Wie die »alten« Seuchen verbreiten sich auch die neuen Pandemien entlang der internationalen Handelswege, nur mit dem Unterschied, dass die Geschwindigkeit der Übertragung sich um ein Vielfaches potenziert hat und Ozeane keine Hindernisse mehr darstellen. Innerhalb weniger Tage können Viren von einem Kontinent auf den nächsten überspringen. Dieser gefährliche Export wird zusätzlich durch den weltweiten Tourismus befördert.

Neben den Verbreitungswegen lässt sich eine weitere Konstante im Vergleich des historischen Seuchengeschehens beobachten, wie die Autoren betonen: die psychologischen Reaktionen der Gesellschaft durch Stigmatisierung, Ausgrenzung, das Ausmachen von Sündenböcken, während der Staat mit administrativen Maßnahmen operiert, indem er Kranke isoliert, um die Bevölkerung zu schützen, und die Bewegungsfreiheit einschränkt. Seit der Industrialisierung Deutschlands geschieht dies jedoch auch mit verstärkter medizinischer und hygienischer Vorsorge. 1901 breitete sich in Gelsenkirchen eine Typhusepidemie aus, die durch mit Typhusbakterien verunreinigtes Trinkwasser ausgelöst wurde. Als Konsequenz wurde Trinkwasser in den Status eines Lebensmittels erhoben – mit den bis heute geltenden strengen Kontrollen.

Fangerau und Labisch bereiten uns darauf vor, »dass künftig derartige Epi- und Pandemien in kurzen Abständen ständig wiederkehren werden«, und wundern sich, dass aus bisherigen Seuchenerfahrungen kaum Konsequenzen gezogen wurden. Abschließend machen sie einige pragmatische Vorschläge, wie zukünftig zu verfahren sei. Davon seien hier genannt: Stärkung internationaler Gesundheitsorganisationen, z. B. der WHO, Frühwarnsysteme, Ausbau von Laborkapazitäten und Stärkung der Kapazitäten im Gesundheitssystem, Aufbau von Kon­trollstellen an Luftfahrtdrehkreuzen zur Früherkennung pandemischer Gefahren, Eindämmung von Erregern an ihrem Entstehungsort und eine verstärkte weltweite Kooperation.

Hier wäre zu präzisieren: ebenso eine gleichberechtigte und vorurteilsfreie Zusammenarbeit sowie Hilfen für schwächere Länder.