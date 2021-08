Na, dann weiter so

imago images/SNA Austausch der regierenden Gangs in Kabul (16.8.2021)

Die deutsche Oberkommandierende befiehlt am Montag: »Unsere Soldaten haben einen tollen Job gemacht.« Und Angela Merkel hat recht! Es ist wie 1918: Die »Mörder in Uniform« sind im Felde unbesiegt. Sie haben am Hindukusch nämlich ihre eigene und »unsere Sicherheit« verteidigt, nicht die von Afghanistan. Und sie haben erreicht, dass es 20 Jahre lang keinen Angriff afghanischer Streitkräfte auf die Bundesrepublik gab. Das soll uns erst einmal einer nachmachen. Zuständig waren unsere Soldaten nur für deren Tod oder wenn sie sich der deutschen Grenze nähern.

Und wie damals wurde ein Dolch in den deutschen Rücken gestoßen. Angela Merkel: »Es gab keine Bindung der afghanischen Streitkräfte zum Volk, es hat nicht so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben.« Das war zu ahnen: Denken. Im Krieg. Wer 2001 wissen wollte, wie’s funktioniert, hätte z. B. in Theodor Fontanes Ballade »Das Trauerspiel von Afghanistan« aus dem Jahr 1859 nachlesen können: »Mit dreizehntausend der Zug begann, / Einer kam heim aus Afghanistan.« Das gilt natürlich nicht für westliche Hightech-Krieger, sondern heute für Einheimische.

Am Dolchstoß waren auch die USA beteiligt. Merkel: »Da ist eine große Abhängigkeit voneinander, die auch in solchen Momenten ausgehalten werden muss.« Abhören unter Freunden geht angeblich schon nicht. Was ist, wenn sie einen wie einen Fußabtreter behandeln, nicht anders als Afghanen? Selbstverständlich nichts.

Ist auch nicht nötig, wir siegen dann allein für uns auf bedrucktem Papier, wenn unsere Soldaten auffällig wurden, weil sie nicht so toll waren. Am 6. August stellten zwei Richter am Bundesgerichtshof ein Buch vor, um das Ansehen der Bundeswehr wiederherzustellen und einen »Propagandaerfolg der Taliban« zunichte zu machen. Bundeswehroberst Georg Klein hatte in der Nacht zum 4. September 2009 – kurz vor einer Bundestagswahl – US-Kampfjägern befohlen, steckengebliebene Tanklaster zu bombardieren. Die US-Piloten warnten ihn mehrfach, dort seien sehr viele Menschen versammelt, offenkundig Zivilisten. Klein blieb stur, die beiden Bundesrichter auch. Sie haben sich nämlich Videos der Tatnacht angesehen, sprachen zwar nicht mit Zeugen oder den Flugzeugführern, wissen nun aber genau: Klein war Opfer. Wie die gesamte nach Afghanistan entsandte Truppe. Auf das Wahlergebnis hatte das Massaker 2009 übrigens keinen Einfluss. Die Abstumpfung bei Krieg kommt voran.

Nun sind die Taliban in Kabul – Austausch der regierenden Gangs. 2014 überrannte der IS die irakische Stadt Mossul und erbeutete umgerechnet 318 Millionen Euro in der Zentralbankfiliale – die reichste Terrorbande der Welt. Die US-Besatzer waren vorher abgezogen, jetzt sind sie wieder da, auch deutsche Soldaten. Man kann so ein säuberlich zerstörtes Land nicht einfach jemandem überlassen. Es besteht die Gefahr, dass es zum Wiederaufbau kommt.