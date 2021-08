DGB: Energiewende muss größere Rolle spielen

Wuppertal. DGB-Chef Reiner Hoffmann hat die Parteien aufgefordert, den Umbau zur »klimaneutralen« Wirtschaft in Deutschland stärker ins Zentrum des Wahlkampfs zu rücken. »Die Energiewende müsste eine wesentlich größere Rolle spielen«, sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes am Montag zu dpa in Wuppertal. Hoffmann besuchte das Wuppertaler Müllheizkraftwerk, das seit 2020 auch Wasserstoff für Linienbusse des Stadtverkehrs produziert. (dpa/jW)