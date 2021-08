»Wir haben genug Schlagkraft«

AdoraPress/M. Golejewski Streikfront steht: Eisenbahner sind konfliktbereit und gehen von einem längeren Arbeitskampf aus (Berlin, 11.8.21)

Ein zweieinhalbtägiger Streik endete Freitag morgen. Ihre Bilanz, wie sollte es auch anders sein, fiel überaus positiv aus. Ein Sprecher der Deutschen Bahn, DB, behauptete hingegen, Sie hätten Ihre Streikziele nicht erreicht, andere meinten, der Arbeitsausstand sei ein Flop gewesen. Wie breit war denn nun die Streikfront?

Statements der DB sind kaum mehr als Lügenmärchen. Das vorab. Es waren nicht nur Tausende Lokführer im Streik. Was gerne vernachlässigt wird, und die Gegenseite besonders stört, es waren gleichfalls Tausende Beschäftigte aus der Bordgastronomie und bei den Zugbegleitern im Ausstand. Sie kämpften und kämpfen tapfer für ihre Interessen, wissen die GDL an ihrer Seite.

Und wie sah es in der Bahninfrastruktur aus, einem Bereich, in dem die GDL bislang kaum präsent war?

Wären wir dort nicht präsent, hätten wir nicht erstmals in der Infrastruktur gebietsweise die Betriebe lahmlegen können. Konkret: Wir haben sechs Stellwerksbezirke bestreikt. Zugegeben, nicht die gesamte Zeit über, da die Arbeitgeberseite durch Personalablösung Ersatz schaffen konnte. Aber auch in den Werkstätten haben sich Beschäftigte in teils hoher Zahl am Arbeitskampf beteiligt. Und ich möchte Ihnen ein weiteres Beispiel geben: Der europaweit modernste Rangierbahnhof in Halle wurde komplett bestreikt. Kurzum – unsere Streikfront stand nicht nur, sie war breit. Und nicht zuletzt war durch unsere Aktionen auch die DB-Verwaltung betroffen.

Die GDL gilt dennoch weiterhin als elitäre, berufsständische Vertretung der Lokführer. Wie heterogen ist Ihre Mitgliedschaft?

Sehen Sie, am vergangenen Donnerstag hatten wir eine Protestkundgebung in Dresden. Dort ergab unsere Umfrage folgendes: Mehr als die Hälfte der Streikenden kam aus dem Zugbegleitdienst. Das ist auch logisch.

Warum streiken so viele von der Zugbegleitung?

Seit 2015 schließen wir Tarifverträge für das Zugpersonal ab, ohne Ausnahmen, neben der DB natürlich auch bei den Wettbewerbsbahnen. Also, wir vertreten keine Partikularinteressen von Lokführern, das ist eine böswillige Unterstellung. Und uns als GDL bleibt nach dem Tarifeinheitsgesetz auch keine andere Möglichkeit, Mehrheiten in den Betrieben zu schaffen. Denn wie Sie wissen, gilt nach diesem Gesetz künftig bei der DB nur noch der Tarifvertrag der mitgliederstärksten Gewerkschaft. Ich sage klipp und klar, wir wollen Tarifverträge für alle Eisenbahner durchsetzen, nicht bloß für eine bestimmte Klientel.

Die DB hatte der GDL aber nur in 16 der insgesamt 71 Eisenbahnverkehrsunternehmen des Staatskonzerns die Mehrheit zugesprochen. Stimmt das?

Dahinter steckt die Absicht seitens des DB-Managements, uns an den Rand zu drängen, uns kleinzureden. Aber alle Kontroversen um das Tarifeinheitsgesetz werden wir gerichtlich klären lassen. Das ist nicht Teil des aktuellen Tarifkonflikts. Nur soviel: Wir sind gelassen, wissen um unsere Stärke. Ich kann Ihnen versichern, wir sind in weitaus mehr als 16 der DB-Eisenbahnverkehrsunternehmen zahlenmäßig stärker. Gar keine Frage.

Die Tarifforderungen sind bessere Löhne, Schutz der Betriebsrente und Tarifverträge für alle GDL-Mitglieder. Bleiben wir bei der Entgeltfrage. Im März des Jahres hatten Sie ein Plus von 4,8 Prozent gefordert und eine Coronaprämie von 1.300 Euro. Im Laufe der gescheiterten Tarifgespräche sind Sie deutlich heruntergegangen: auf 3,2 Prozent Einkommensplus bei einer Laufzeit von 28 Monaten und eine Coronaprämie von 600 Euro. Weshalb?

Wir haben uns am Tarifabschluss im öffentlichen Dienst orientiert. Das passierte ferner aus Solidarität mit unserem Dachverband, dem Deutschen Beamtenbund und Tarifunion, kurz DBB. Der DBB und Verdi hatten ein solches Vertragswerk in einer Tarifgemeinschaft ausgehandelt. Wenn Sie so wollen, ist das für uns eine Referenz, die wir beachten.

Pardon, das bedeutet für die Beschäftigten bei einer aktuellen Inflationsrate von knapp vier Prozent unter dem Strich einen Reallohnverlust. Warum dieser ganze Aufriss mit dem Arbeitskampf?

Zentral ist, dass mit uns im Jahr 2021 keine Nullrunde zu machen ist, so wie es der DB-Vorstand will. Wir wissen, unsere Forderungen sind an dieser Stelle moderat. Aber es gehört zur Tarifarithmetik, dass wir bei unserem jetzigen Forderungskatalog bleiben.

Gibt es überhaupt noch Spielraum nach unten, sofern denn mit der DB weiterverhandelt werden sollte?

Christoph Soeder/dpa Bekannt dafür, Klartext zu sprechen: GDL-Chef Claus Weselsky (Berlin, 13.8.2021)

Nein. Wir können nicht unter unseren Forderungen bleiben, das weiß auch die DB. Und sehen Sie, wir haben erst kürzlich Abschlüsse mit den Wettbewerbsbahnen Transdev und Netinera exakt auf dem Tarifniveau des öffentlichen Dienstes erzielt. Unternehmen, die gleichfalls von der Coronakrise betroffen sind. Dennoch wertschätzen diese Unternehmen ihre Beschäftigten, sichern ein Entgeltplus zu. Nur die DB setzt auf Eskalation. Wir werden das nicht hinnehmen: Boni für die Bosse und Brosamen für die, die die Werte schöpfen. Die DB hat ein akutes Verteilungsproblem.

Nur: Wann wird weiterverhandelt? Die DB signalisierte schließlich wiederholt ihre Verhandlungsbereitschaft …

Ja, aber ausschließlich über verschiedene Medienkanäle.

Das heißt, der DB-Vorstand Martin Seiler, einer der Verhandlungsführer der Gegenseite, hat sich bei Ihnen nicht zum kurzen Plausch am Wochenende gemeldet?

Nein, es werden in der Öffentlichkeit weiter Nebelkerzen gezündet, sonst nichts. Wir bleiben dabei: Eine weitere Verhandlungsrunde wird es mit uns erst geben, wenn die DB ein neues, verbessertes Angebot auf den Tisch gelegt hat. Wenn das nicht passiert, bleiben wir im Ausstand. Punktum.

Apropos Solidarität – vor allem unter Gewerkschaftern. Sie liegen seit Jahren im Clinch mit der konkurrierenden Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, EVG. Sie bezeichnen sie gerne als handzahme Hausgewerkschaft bei der Deutschen Bahn. Gibt es eine Aussicht auf eine friedliche Koexistenz beider Gewerkschaften?

Keine Chance. Wir sind mehrfach von der EVG angegriffen worden, es ging um unsere Existenz als GDL. Und das erwähnte Tarifeinheitsgesetz, das wir nicht wollten, legt uns gewissermaßen auf, Mehrheiten in den Betrieben der DB zu organisieren. Die Vorstandsetage wollte es so. Von daher ist es unsere Aufgabenstellung, mehr Eisenbahner für die Positionen der GDL zu gewinnen, genau das setzen wir um. Und noch etwas: Im Gegensatz zur DB besteht bei den Wettbewerbsbahnen eine stressfreie Tarifpluralität. Es geht also. Die Frage ist nur, ob einzelne Wettbewerbsbahnen nicht auch irgendwann das Tarifeinheitsgesetz ziehen wollen. Wir sind dort traditionell in der Mehrheit. Uns würde es nicht treffen.

Wundert es Sie manchmal, dass die GDL bei zahlreichen linken Basisgewerkschaftern große Sympathie genießt, einige geben extra eine Streikzeitung heraus?

Keineswegs, darauf haben wir doch gemeinsam hingearbeitet. Die Kolleginnen und Kollegen bringen viel Sachverstand mit. Für uns ist folgendes wichtig: Bundesweit sind lediglich 18 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert. Es ist ein Super-GAU für Gewerkschaften, wenn sie aufgrund geringer Mitgliederzahlen eine schwache Organisationsmacht bei Tarifkonflikten haben. Mit unserer Entschlossenheit wollen wir auch Mut machen, ja Vorbild sein, Kämpfen für legitime Ziele lohnt sich.

Und Sie setzen den Protest fort. Am Dienstag findet eine Kundgebung auf dem Berliner Potsdamer Platz vor dem DB-Tower statt. Mit welchen Zielen?

Dreierlei: Es ruft unser Dachverband auf, damit solidarisieren sich alle Mitgliedsgewerkschaften des DBB mit unserem Protest. Parallel findet unser Bundesjugendtag statt. Und drittens, Eisenbahnerinnen und Eisenbahner können nicht nur streiken, sondern auch anders: beispielsweise in ihrer Freizeit demonstrieren. Falls das alles keine Wirkung zeigen sollte, sehen wir uns absolut in der Lage, in die nächste Runde des Arbeitskampfes zu gehen. Ich betone: Daran sollte niemand zweifeln.

Aber auf einen Zeitpunkt wollen Sie sich nicht festlegen, oder?

Zwischen der Kundgebung am Potsdamer Platz und einem neuen Streikaufruf wird, sofern sich die DB nicht bewegt, nur eine kurze Phase verstreichen, es geht dann hintereinander weg.

Zum Abschluss: Sie gelten hierzulande als der bekannteste Gewerkschaftschef. Was macht das mit Ihnen?

Zunächst: Das macht mich stolz. Ein Vorsitzender hat nicht nur bei spiegelglatter See auf der Brücke zu stehen, sondern auch bei Starksturm. Aber: Es streikt kein Weselsky gegen das DB-Management. Blödsinn. Bei uns entscheidet die Mitgliedschaft, wie und ob wir in den Streik ziehen. Die DB hat sich mit der Belegschaft insgesamt angelegt. Ein Fehler. Wir als GDL haben genug Schlagkraft, um aus diesem Arbeitskampf erfolgreich herauszugehen.