Das Ende ist nah

Bomann-Museum Celle Bist du »Das Böse«? (Gerhard Glück: »Devil in disguise«, Tempera/Acryl auf Karton, 2019)

Der Mensch ist gut, der Nachbar schlecht? So einfach ist es nicht, aber Jean-Jacques Rousseau sah es ähnlich: Der Mensch sei gut und werde erst durch die Gesellschaft böse. Kant sah genauer hin und stellte die These auf, dass das Böse zur menschlichen Natur gehöre, weil der einzelne durch seine speziellen Interessen notwendigerweise, nicht aus erlernter Tücke in Konflikt mit anderen Individuen gerate, die ihrerseits Neigungen und Bedürfnisse hätten, mit denen sie anecken.

Noch klarer sahen es Marx und Nachfolger: Der Mensch ist von Natur aus weder gut noch böse, sondern eine Tabula rasa, auf die die Gesellschaft, genauer: die Klassengesellschaft, ihren Text schreibt. Das Klasseninteresse ist der Maßstab für Gut und Böse, und das Individuum kann beides zugleich sein: Der Fabrikant ist böse, weil er die Arbeiter miserabel bezahlt – und gut, als die Firma pleite ging, zahlte er hohe Löhne.

Weniger die Moral als das Interesse ist zuvörderst das Kriterium, nach dem die Frage von Gut und Böse vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Bedingungen beantwortet werden sollte – und zwar rational, nicht emotional. Sonst gilt jemand, der tötet, stiehlt oder lügt und andere Gesellschaftsmitglieder schädigt, blindweg als Bösewicht – doch ist Tyrannenmord ein Verbrechen, war Robin Hood ein Krimineller, und sind selbst Notlügen verwerflich?

Einen glatten Schnitt zwischen Gut und Böse zu machen ist schlechterdings unmöglich. Die Ausstellung »Wi(e)der das Böse. Annäherungen an das Unerklärliche« im Bomann-Museum Celle führt das mit mal satirischen, mal bitterernsten Cartoons, Ölbildern und Objekten von 60 Künstlern und Künstlerinnen deutlich vor Augen.

Rainer Ehrt verwandelt einen Urlaubsdampfer in ein Schlachtschiff und demaskiert den Kreuzfahrttourimus als neue Art der Kriegführung; Swaantje Güntzel befüllt Kaugummiautomaten mit Müll, den sie auf der Straße gesammelt hat, und einen Setzkasten mit Spielzeug, das aus den Mägen verendeter Albatrosse stammt. Annette Müllender zitiert in ihrem 2019 getuschten Aquarell René Magrittes Gemälde einer Pfeife, stellt sie auf den Kopf und variiert den Titel: »Ceci n’est pas un président«, und Matthias Schwoerer zeigt den lieben Gott, der über den Wolken an seinem Schreibtisch sitzt und am Telefon einen Anrufer abwimmelt: »Weltverbesserung? Die Abteilung ist aufgelöst. Lohnt nicht mehr. Wegen zu kurzer Restlaufzeit.« Scheinbar ähnlich sieht es Peter Thulke. Auf seinem Cartoon reckt ein Mann eine Tafel hoch: »Das Ende ist nah.« Aber rechts von ihm hält eine Frau ebenfalls eine Tafel hoch: »Und das ist erst der Anfang.« Das kann man auch als Hoffnungszeichen deuten.

Im begleitenden Katalog ergänzen und vertiefen sechs Essays das Thema. Die Autoren bewegen sich in philosophischen, religionshistorischen, psychologischen und kunstkritischen Gefilden und beleuchten die Widersprüche von Gut und Böse in theoreticis. Der Mensch kann böse sein, aber kann es auch ein Tier, kann es die Natur? Ist Gott böse? Christian Y. Schmidt widmet sich am Beispiel eines krassen Falls dem individuellen Problem der Willensfreiheit: Der US-Amerikaner Jeffrey Dahmer »brachte siebzehn Männer um, missbrauchte ihre Leichen, präparierte ihre Schädel und verzehrte einige ihrer Körperteile«. War er »durch und durch böse«?

Dahmer sprach von einem »Zwang zum Morden, gegen den er versuchte anzukämpfen, dem er aber letztlich unterlag. Er hatte keine Kontrolle über seine bösen Taten. Folgerichtig attestierten die forensischen Gutachter ihm nicht Bösartigkeit, sondern diverse klinische Persönlichkeitsstörungen. Dahmers Anwalt stellte korrekt fest, sein Klient litte an einer Krankheit, die er lediglich entdeckt hätte, nicht aber gewählt.«

Die weiterführende Frage wäre nun, ob individuelle Störungen auch politische Verbrechen erklären – für Hitler, die Nazis und Millionen mordsüchtige Deutsche müssen doch wohl andere, gesellschaftliche Faktoren ursächlich gewesen sein, um sie von der Kette zu lassen (dass speziell der Raubzug ökonomische Gründe hat, liegt auf der Hand). Solche nicht im kranken Individuum zu suchenden Bedingungen wären auch für jenes Phänomen anzunehmen: dass Revolutionen schiefgehen, dass die gute Absicht ein Geburtshelfer des Bösen ist wie im Fall der iranischen »Revolution« 1979 oder zuletzt der »Arabellion« genannten Volksaufstände.

Was also ist nun gut, was böse oder beides? Ausstellung und Buch laden ein, selber gut darüber nachzudenken. Und böse zu werden, wenn extreme Rechte und Internettrolle Hassfiguren erschaffen, Feindbilder erfinden und Verschwörungen phantasieren. Wenigstens da gibt es doch eine klare Grenze zwischen Gut und Böse. Oder?