Der wahre Hund von Baskerville

imago images / United Archives Der Hund – ein Pekinese: Cindy und Bert singen ihr Lied

In Deutschland existierte lange Zeit eine von Produzenten heißgeliebte Verwertungsrechtsklausel, wonach, wer eine deutsche Coverversion auf den Markt brachte, anteilig auch an den GEMA-Erträgen des Originals beteiligt war. So erklären sich die auffallend vielen erratischen Schlagerversionen internationaler Charthits. Man verdiente doppelt daran. Das ist wohl auch der Grund, warum ausgerechnet Cindy und Bert das womöglich erste deutsche Cover eines Heavy-Metal-Songs ins Werk setzten.

Ihre »Paranoid«-Version »Der Hund von Baskerville« aus dem Jahr 1971 ist allerdings etwas besonderes – ein vieldeutiges Meisterwerk, das man viel zu lange aus offensichtlichem Ressentiment gegenüber dem Schlagergenre geschmäht und belächelt hat. Bert aka Norbert Maria Berger selbst dichtet den Song von Black Sabbath um in eine viktorianische Schauerballade nach Motiven des gleichnamigen Sherlock-Holmes-Romans von Arthur Conan Doyle. »Nebel zieht in dichten Schwaden / übers Moor von Forrest Hill, / Grün-gespenstisch grinst ein Irrlicht, / Es ist Nacht in Baskerville.« Ein Gruselfilmset. Das Tier geht um, das Freudsche Es natürlich auch. Aber warum und wieso, das verrät uns Bert ausdrücklich nicht. »Nebel zieht in dichten Schwaden / übers Moor von Forrest Hill, / Und verbirgt des Rätsels Frage / Um den Hund von Baskerville«, heißt es in der letzten Strophe. Der Text ist somit unbedingt interpretationsbedürftig.

Wenn ein »Irrlicht« »grinst«, grinst der Hörer mit – und ahnt den ironischen Subtext, den der sinistre Bert hier mit der Zunge in der Backe aufs Blatt geworfen hat. Er erlaubt sich einen kleinen Spaß mit dem altvorderen Gothicstoff. Und die Studioschergen, die Würzburger Rocker Jay Five, fühlen sich herausgefordert. Sie adaptieren kongenial, zumindest gar nicht uncharmant die musikalische Vorlage. In ihrer Fassung dominiert nicht Iommis Bratriff, sondern eine hundsgemein düstere Hammond. Die passt nicht nur wunderbar ins Horrorszenario, sie treibt obendrein Schabernack, orgelt sich einen rein, so als spielte sie ein junger britischer Lord. John Lord. Sie macht sich richtig dicke und damit diesen Black-Sabbath- zu einem verkappten Deep-Purple-Song. Ich kann über solche Späße lachen.

Bei der TV-Präsentation in der vorgestrigen Musiksendung »Hits à Gogo« im Jahr des Erscheinens gab es eine weitere ironische Brechung. Die war dem Medium gemäß nicht sonderlich subtil, aber in ihrer Verstrahltheit immer noch ganz lustig: Die beiden singen ihr Lied, es tanzt ein Studiopublikum, gelegentlich schaut Cindy hilfesuchend gen Himmel angesichts des namenlosen Baskervilleschen Grauens – und dann wieder nach unten zu ihren Füßen. Da nämlich tummelt sich das Untier. Der Hund. Ein Pekinese. Wie gesagt, die Ironie der Mattscheibe ist immer etwas grobkörniger.

Echter Horror zeigt sich in diesem mehrfach gebrochenen Gruselstück aber auch noch, wenn man die Zeichen zu lesen versteht. Dann offenbart es seine wahrhaft hündischen Abgründe. Das Paar steht da, stocksteif, in flamboyanter Huckeduster-Gewandung. Cindy mit dunklem Kajal und sanft-brutalem »Venus im Pelz«-Lächeln. Bert ein wenig linkisch dahinter, todernst. In seinem Halstuch kehrt das düstere Paisley-Muster ihres Kleids wieder. Er gehört nicht nur zu ihr – er gehört ihr! Sein akkurater Domestikenzwirn wischt dann die letzten Zweifel beiseite. Er gibt ihren devoten Lustsklaven. »I Wanna Be Your Dog«, hechelte Iggy schon zwei Jahre früher. Aber der Eleve hier weiß, was das bedeutet. Ihm ist das Lachen lange schon vergangen. Mit versteinertem Antlitz wartet er auf seine gerechte Strafe, heute Abend nach der Show. Das ist das eigentliche Drama – und Bert der wahre Hund im Hause Berger/Baskerville.