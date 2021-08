Streik statt Bike

Simon Zamora Martin Druck auf Konzernchefs wirkt: Nach den Protesten am Freitag in Berlin lenkte Lieferando ein

Arbeitskampf wirkt. Der Essenslieferdienst Lieferando hat am Freitag angekündigt, in Zukunft seinen Fahrern unbefristete Arbeitsverträge anzubieten. Damit kommt das Unternehmen einer zentralen Forderung der Beschäftigten nach. Für den Freitag hatte auch die Initiative »Aktion Arbeitsunrecht« zum Widerstand gegen »Horrorjobs« aufgerufen.

In neun Städten habe es phantasievolle Aktionen gegeben, erklärte Elmar Wigand, Sprecher der Initiative, gegenüber jW. Allerdings, fügte er hinzu, gebe es noch Luft nach oben, früher habe man in 20 bis 30 Städten durchstarten können. »Die sozialen Bewegungen stecken offenbar noch in einer Art Long-Covid-Loch, aus dem wir gemeinsam langsam herauskriechen müssen«, sagte Wigand.

Lieferando, das zum niederländischen Konzern Just Eat Takeaway gehört, hatte am Freitag erklärt, ab sofort würden neu eingestellten Kurieren unbefristete Arbeitsverträge angeboten. Auch den rund 10.000 Fahrern, die bereits im Unternehmen sind, wolle man welche anbieten. Wigand gratulierte allen zum Erfolg, die sich dafür eingesetzt hatten. Aber damit ende der Arbeitskampf nicht: Weitere sechs Forderungen müssten noch durchgesetzt werden. Diese beträfen nicht nur Lieferando, sondern richteten sich an die gesamte Branche, in der Kosten von Wachstum und scharfem Konkurrenzkampf auf die Beschäftigten abgewälzt werden. Darunter falle die sechs Monate währende Probezeit – bei Arbeitsverträgen, die auf ein Jahr befristet sind. Handys und Fahrräder sollten als Arbeitsgeräte anerkannt werden, für deren Betrieb und Sicherheit das Unternehmen aufkommen müsse und nicht die Beschäftigten. Die Forderungen seien »keineswegs utopisch, sondern Selbstverständlichkeiten gemäß deutschem, europäischem und internationalem Recht«, so Wigand.

Den Erfolg bei Lieferando erklärt Wigand damit, dass »der marktbeherrschende Lieferdienst« nur ein Riese sei, der auf tönernen Füßen stehe. Vor allem durch die scharfe Konkurrenz zu Wolt und anderen Lieferdiensten gingen dem Unternehmen die Arbeitskräfte aus. Das sieht Wigand als Chance, um bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Man könne »als vergleichsweise kleine, aber agile Truppe mit einer medialen Guerillastrategie« mitunter große Erfolge erzielen.

Lieferdienste erwirtschaften bislang keine Gewinne. Bei manchen summierten sich die Verluste auf Hunderte Millionen Euro pro Jahr, behauptete Lieferando-Gründer Jörg Gerbig im April in einem Interview mit der Wirtschaftswoche. Gerbig rechnete darin vor, dass die Lieferflotte des Unternehmens bis zu acht Euro Verlust pro Fahrer und Stunde mache. Auch in der Zeitschrift Capital hieß es noch Anfang Juli: »Die Frage, ob sich dieses Geschäft überhaupt einmal gewinnbringend betreiben lassen wird, spaltet selbst die Wagniskapitalgeber.«

So kommt es, dass der wirtschaftliche Druck auf die Beschäftigten abgewälzt wird. Niedrige Löhne sind die Regel. Laura Schimmel von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) erklärte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitagausgabe), Lieferando bezahle einen Basisstundenlohn von zehn Euro, was nur 40 Cent über dem Mindestlohn sei. Zwar gebe es noch Boni für besonders viel ausgelieferte Bestellungen, aber die fielen nicht sonderlich hoch aus. In manchen Lieferdiensten klagten die Beschäftigten über zu spät gezahlte Löhne oder über Tricksereien, mit denen diese gedrückt würden. Die Fahrer müssten ihr privates Handy und ihr Datenvolumen für die Arbeit nutzen und seien selbst für die Verkehrstauglichkeit der Fahrräder zuständig.

In den Aktionen vom Freitag kommt auch die Diskrepanz zwischen Basisinitiativen und DGB-Gewerkschaft zum Ausdruck. Auffällig sei gewesen, so Wigand, dass sich die NGG nicht beteiligt habe, »trotz intensiver Gespräche und Bemühungen« im Vorfeld. Es sei fast schon tragisch, dass die NGG erkennbar Schwierigkeiten habe, »eine kreative Rolle als Teil einer Gegenmacht von unten anzunehmen«.

Schon bei früheren Aktionen hatten sich Beschäftigte von Lieferdiensten enttäuscht gezeigt von den DGB-Gewerkschaften. Die hätten eher von Streiks abgeraten und seien nicht bereit, Risiken einzugehen, monierte Ende Juli ein Beschäftigter des Lieferdienstes Gorillas in der Badischen Zeitung.

Die NGG hatte betont, dass die Gewerkschaft sehr wohl geholfen habe, eine Betriebsversammlung einzuberufen, aber dann habe man festgestellt, dass die NGG laut ihrer Satzung nicht zuständig war. Auch ein Pressesprecher der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte demnach erklärt, bei den Vorbereitungen zur Wahl eines Betriebsrates behilflich gewesen zu sein. Die Streiks habe man allerdings nicht unterstützen können, weil es sich dabei um »wilde«, also ungesetzliche, gehandelt habe.