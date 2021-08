Ein Beispiel gegeben

Hintergrund: Fidel Castro (1926–2016)

Mit dem deutschen Revolutionär Karl Liebknecht und mit Tómas Borge, dem Guerillero und Mitbegründer der Sandinistischen Befreiungsfront in Nicaragua, verbindet Revolutionsführer Fidel Castro der Geburtstag am 13. August wie auch die Vision von einer sozial gerechteren Welt. Dem 1926 geborenen späteren Comandante en Jefe ist es allerdings am nachhaltigsten gelungen, sein Land, den Kontinent und die Welt zu verändern. Deshalb wird er von Gegnern bis über seinen Tod am 25. November 2016 hinaus ebenso gehasst und dämonisiert wie von progressiven Menschen in aller Welt geachtet. In Lateinamerika steht Castro in einer Reihe mit den Unabhängigkeitskämpfern Simón Bolívar und José Martí.

»Fidel Castro war eine der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten des 20. und des beginnenden 21. Jahrhunderts«, stellte der argentinische Schriftsteller Atilio Borón auf dem virtuellen Forum zu dessen 95. Geburtstag fest. Nach Ansicht des politischen Analytikers braucht Castro, im Gegensatz zu rechten Machthabern des Westens, weder Denkmäler noch nach ihm benannte Straßen oder Plätze, damit sich die Menschen an ihn erinnern. »Sein Name und Wirken ist fest im Gedächtnis der kubanischen und lateinamerikanischen Bevölkerung verankert. Mit seiner quixotischen Leidenschaft, unmögliche Träume zu verwirklichen, kämpfte er gegen unbesiegbare Feinde. Er wird weiterhin in den Kämpfen für die Beseitigung des Kapitalismus präsent sein«, sagte der argentinische Autor voraus.

Mit dem Sturm auf die Moncada-Kaserne, der Überfahrt mit der Yacht »Granma« aus dem Exil, dem Kampf der von ihm geführten Guerilla gegen die zahlenmäßig überlegene Batista-Armee, den Sieg über die CIA-Invasoren in der Schweinebucht, die Verteidigung des Sozialismus in Kuba nach dem Untergang der Sowjetunion und deren osteuropäischer Verbündeter sowie dem Widerstand gegen Terror und die seit 60 Jahren über sein Land verhängte Blockade der USA hat Fidel Castro viele Beispiele dafür geliefert, dass auch ein scheinbar aussichtsloser Kampf für sozialen Fortschritt gewonnen werden kann. (vh)