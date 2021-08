»Hier missbraucht Uniper ganz klar das Strafrecht«

Caroline Seidel/dpa Zahlreiche Kohlegegner betreten die Anlagen des von Uniper betriebenen Steinkohlekraftwerks »Datteln IV« (Datteln, 2.2.2020)

Sie standen am Donnerstag wegen Hausfriedensbruchs im Kontext einer Protestaktion gegen das Kohlekraftwerk »Datteln IV« vor Gericht und wurden schuldig gesprochen. Wie kam es dazu?

Ich stelle mir diese Frage bis jetzt. So wie viele andere Male zuvor auch habe ich als parlamentarischer Beobachter eine lange angekündigte Aktion des zivilen Ungehorsams in Datteln begleitet. Die Kraftwerksleute waren von der Aktion also nicht überrascht worden, was sie gerne behaupten. Weil es bei solchen Protestformen trotzdem regelmäßig zu kniffligen Situationen kommt, bin ich als Zeuge, als Dokumentator, aber auch als Vermittler immer ganz nah an den Menschen, der Polizei und am Geschehen. Ganz klar nicht als Teilnehmer, was allgemein bekannt ist, sowohl bei Polizei wie in der Öffentlichkeit. Diese Aufgabe, die ich als Teil meines Auftrags als Abgeordneter verstehe, erfordert meine direkte Anwesenheit, das geht nicht vom Schreibtisch im Bundestag aus. Willst du wissen, was genau vor sich geht, dann musst du als teilnehmender Beobachter hingehen, mitlaufen, hinschauen.

Was geschah dann?

Die Protestierenden sind also zum Kraftwerk und haben dort Anlagen besetzt. Uniper entschied nach Protestende, alle Klimaschützerinnen und -schützer wegen Hausfriedensbruchs anzuzeigen. Überraschenderweise und gegen jede gewöhnliche Praxis auch mich. Und das mit dem klaren Wissen, so der Uniper-Hauptbelastungszeuge, dass ich ein Linke-Politiker des Bundestags bin. Also kein Aktivist, mit Beobachter-Warnweste klar unterscheidbar von den Besetzern. In der Verhandlung hat der Konzernvertreter meine politische Herkunft besonders hervorgehoben. Ich wurde vom Hausherren angezeigt, obwohl mir die Polizei auf dem Kraftwerksgelände persönlich zugesichert hat, sie hätten Rücksprache mit Uniper gehalten. Und der Hausherr hätte mir als parlamentarischem Beobachter nicht nur explizit den Aufenthalt auf ihrem Gelände erlaubt. Sie würden mir sogar einen persönlichen Begleiter schicken, der mir die gesamte Anlage zeigen würde. Das hat der Polizeibeamte vor Gericht genau so ausgesagt. Ich konnte also davon ausgehen, dass meine Anwesenheit voll und ganz legal ist. Wer sagt »Willkommen« zu einem Hausfriedensbrecher und bietet diesem eine Tour an?

Warum wurde aus Ihrer Sicht Ihre Immunität für das Verfahren aufgehoben?

Das ist ein ganz normales Prozedere bei Ermittlungen nach Strafanzeige. Hausfriedensbruch ist schließlich keine Kleinigkeit. Nein, der Bundestag kann nichts für diese offensichtliche Kriminalisierung eines unliebsamen Beobachters. Für mich missbraucht hier Uniper ganz klar das Strafrecht, um einen unliebsamen Beobachter abzuschrecken und kaltzustellen. Schützenhilfe kommt von der Staatsanwaltschaft in NRW, die dem Landesinnenministerium unterstellt ist. Und die hat hier ein ganz klares Interesse gezeigt: einen Abgeordneten der Linken, der Opposition, vor Gericht zu zerren und ein Exempel zu statuieren. Und das mitten im Wahlkampf, mitten in der Klimakrise.

Zu welcher Strafe wurden Sie verurteilt?

Die Staatsanwältin war knallhart und voll engagiert. Sie wollte keine mildernden Umstände, sie wollte eine Verurteilung mit hoher Geldstrafe. Die Richterin machte mildernde Umstände geltend, weil ich bisher nicht straffällig gewesen sei. Weil ich mich kooperativ verhalten hätte. Ich muss jetzt eine Geldstrafe von knapp über 3.000 Euro zahlen. Vorbestraft bin ich dadurch nicht.

Wie hat das Gericht die Strafe begründet?

Die Richterin ist der Linie von Staatsanwaltschaft und Uniper gefolgt: unbefugtes Eindringen auf Privatgelände. Die Staatsanwaltschaft hat im Gerichtssaal eine brennende Rede gehalten und mir tatsächlich vorgeworfen, ich würde meinen Abgeordnetenstatus für das vorsätzliche Begehen von politischen Straftaten missbrauchen. Was ist denn da los in Laschet-Land?

Ich nehme an, Sie legen Berufung ein?

Na klar! Das letzte Wort ist hier nicht gesprochen. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Was im Prozess klar geworden ist, es braucht eine rechtliche Regelung zum Status der parlamentarischen Beobachter, etwa im Versammlungsrecht. Hausfriedensbruch darf nicht Grundrechte schlagen.