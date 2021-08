Ken Loach aus Labour-Partei geworfen

Sulova Katerina/CTK/dpa Ken Loach lässt sich nicht unterkriegen und hält zu seinen Genossen

Der linke britische Filmemacher Ken Loach ist nach eigenen Angaben im Zuge einer »Säuberungsaktion« unter Parteichef Keir Starmer aus der Labour-Partei ausgeschlossen worden. Er sei aus der Partei geworfen worden, weil er sich nicht von anderen bereits ausgeschlossenen Mitgliedern des linken Flügels lossagen wollte, schrieb der 85jährige am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter. Loach ist auch außerhalb Großbritanniens kein Unbekannter. Mit seinem Kriegsdrama »The Wind That Shakes the Barley« und besonders dem Film »Ich, Daniel Blake« gewann er bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2006 und 2016 jeweils die Goldene Palme.

Labour-Chef Starmer will die Partei scharf nach rechts rücken. Im vergangenen Monat wurden vier Gruppierungen wegen nicht mit den Labour-Werten zu vereinbarenden Haltungen aus der Partei ausgeschlossen. Seit Jahren werden Teile des linken Parteiflügels mit Antisemitismusvorwürfen stigmatisiert, die auch bereits zum Rauswurf des früheren Labour-Vorsitzenden Jeremy Corbyn führten. Dessen Parteiausschluss im vergangenen Jahr wurde zwar wieder zurückgenommen, doch eine Rückkehr in die Fraktion wird ihm von seinem Nachfolger Keir Starmer weiterhin verwehrt.

Der Abgeordnete John McDonnell vom linken Parteiflügel schrieb auf Twitter, Loachs Parteiausschluss sei eine »Schande« angesichts dessen, was der linke Filmemacher und »gute Sozialist für den Sozialismus getan« habe. »Kens Filme haben die Ungleichheiten in unserer Gesellschaft aufgedeckt, uns Hoffnung auf Veränderung gemacht und uns dazu inspiriert, uns zu wehren.«

Loach schrieb auf Twitter, Starmers »Clique« werde ihr Ziel nicht erreichen. Er sei »stolz, zu den guten Freunden und Genossen zu halten, die Opfer der Säuberungen sind«. Innerhalb der Partei sei eine »Hexenjagd« im Gange. In einem Interview mit dem britischen Morningstar hatte Loach bereits im September 2019 gewarnt: »Der rechte Flügel der Labour Party ist die größte Bedrohung, der wir ausgesetzt sind.« (dpa/AFP/jW)