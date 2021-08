Schnurrs Spezialrezept

»Das gibt’s doch gar nicht!« Ros­witha hackt auf der Tastatur des WG-Computers rum. »Da bewegt sich nichts mehr außer diesem bunten Drehball. Unser Highspeedvolumen sei aufgebraucht, erklären die hier in einer Mail. So ein Mist!« Sie durchstöbert den Ordner »Downloads« … »Wer hat sich einen Film runtergeladen?« brüllt sie aus der Wohnzimmertür. »Wer – war – das?« Mit dem Ausdruck unschuldigsten Erstaunens blicken sich Doris und Udo in die übernächtigten Augen. Sie flirten gerade in der WG-Küche. Rossi erscheint im Türrahmen wie ein Cowboy im Saloon. »Tom und Jerry!« Udo: »Nee – gestatten: Udo und Doris!« Doris: »Hihihi!« – »Sagt mal, findet ihr das witzig?« regt sich Rossi auf, »Ihr ladet euch für 495 Megabites ›Tom und Jerry‹ runter, und die Mühle ist so lahm wie wie wie … Maxiiii!« Meint die, so lahm wie ich, oder soll ich kommen? »Äh, ja?« Ich trau’ mich nur ungern aus der Deckung meiner Arbeitsecke im Flur, die Bude wird langsam zu eng. »Du hast doch irgendwas abbestellt letztens, was war das?« – »Ich habe für uns, wie vereinbart, einen neuen Vertrag abgeschlossen, um Geld zu sparen«, erkläre ich wahrheitsgemäß. »9,99 Euro im Monat Internet, aber damit kann man auch telefonieren, also mit dem Stick, also wenn man sich den Laptop quasi ans Ohr hält …« Roswitha schüttelt fassunglos den Kopf. »Und kann man damit auch Katzenhasser-Zeichentrickfilme runterladen?« fragt sie inquisitorisch Richtung Udo. »Moment mal!« Das lässt sich der Tierfreund nicht bieten. »Deine geliebten Katzen, die unfraglich süßen, killen jedes Jahr Tausende von meinen geliebten Singvögeln …« – »Tun sie nicht!« Rossi ist außer sich. »Das Insektensterben durch Pestizide und die expansive Monokultur in der Landwirtschaft sind schuld am Vogelsterben. Schieb nicht den Katzen in die Schuhe, was der Dreckskapitalismus macht!«

Für die ältere Katze eine Tasse Reis kochen und nachquellen lassen, bis er richtig schön pampig ist. Circa 800 Gramm frische Rinderleber mit Pürierstab bearbeiten, bis ein Mus entsteht. 500 Gramm Möhrchen und Erbsen in etwas Hühnerbrühe kochen (nicht zuviel Brühe, nicht zu salzig) und dazupürieren. Alles gut durchmischen. Eine Portion der Katze gleich servieren, den Rest einfrieren.

Ich geniere mich etwas vor unserem Gast, aber Doris’ gute Laune ist unzerrüttbar. »Also, ich hatte auch mal ’ne Katze, und die war viel zu träge, um Vögel zu jagen«, erzählt sie munter. »Wenn mein Purzel im Hof spazierenging, haben die Piepmätze mit dem Einkriege gespielt. Der war immer völlig fertig nach so einem Ausflug, keine Chance hatte der arme Kerl. Gell, Üdole, na, komm her, du gestiefelter Kater«, raunt sie Udo zu und stopft ihm eine ihrer selbstgemachten Pralinen in den Mund (Rezept in der nächsten Folge). Udo ringt um Fassung, schließlich ist Dorle eine Wuchtbrumme, und er will sie nicht verlieren, schon gar nicht wegen eines aufgebrauchten High­speedvolumens. »Du hast ja so recht, Dorchen. Wollen wir heiraten?« – »Hihihi, gerne, Udo. Aber wen?«