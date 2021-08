Schweizer Realismus

jW

Die Welt sei »gefährlicher geworden«, lautet eine zentrale Aussage in dem zweiseitigen Artikel, den die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) am Freitag veröffentlichte. Überschrift: »Nicht richtig Krieg, aber auch nicht wirklich Frieden«. Autor ist der für Sicherheitspolitik zuständige NZZ-Redakteur Georg Häsler Sansano, Oberstleutnant der Schweizer Armee. Der Text, dem ein Vortrag vom Juni zugrunde liegt, enthält der Sache nach eine Analyse der Konsequenzen, die sich aus den Gipfeln von G7, NATO und EU mit US-Präsident Joseph Biden Anfang jenes Monats und dessen Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Genf am 16. Juni ergeben. Direkt bezieht sich der Artikel auf den »Sicherheitspolitischen Bericht 2021« der Schweizer Regierung sowie eine Untersuchung der deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) unter dem Titel »Wiederherstellung der europäischen Sicherheit« vom April dieses Jahres.

Sansano meint, der Regierungsbericht aus Bern fokussiere »etwas einseitig auf die Auseinandersetzung des Westens mit Russland«. Um eine »gesamtheitliche Sicherheitspolitik« zu entwickeln, sollten aber auch andere Faktoren einbezogen werden. Denn »Treiber möglicher Konflikte« seien »die Folgen des Klimawandels, die Möglichkeiten des Internets oder die politische Destabilisierung«. Die gegenwärtige Lage beschreibt Sansano mit »Verlust von Instrumenten einer kollektiven Sicherheitspolitik« und »Zunahme von Machtpolitik«. Das begünstige eine »Eskalation«. Das ist auch die Überschrift für eines von drei Szenarien, das er für die sicherheitspolitische Entwicklung in den kommenden 20 Jahre entwirft. Die anderen beiden tragen die Bezeichnungen »Neue Bipolarität« (Stagnation der gegenwärtigen Spannungen) und »Deeskalation«, die Kooperation und Dialog voraussetze.

Aus der Sicht Sansanos war der Sommerkrieg 2008 um Südossetien »ein geopolitischer Wendepunkt«. Der Auslöser des Krieges sei »bis heute umstritten«. Die Feststellung erscheint merkwürdig: Selbst der EU-Untersuchungsbericht nannte klar den Überfall Georgiens auf russische, in Südossetien laut Waffenstillstandsabkommen stationierte Soldaten als Ursache. Die NZZ-Redaktion entfernte aus der Druckfassung zwei Sätze, die online auf diese Bemerkung folgen: »Die Politik des damaligen georgischen Präsidenten Micheil Saakaschwili, Russland herauszufordern, hat ihren Teil zur Eskalation beigetragen. Im Rückblick wirkt es fast so, als ob die USA den westlich orientierten Saakaschwili als Crashtestpuppe gegen Russland benutzt haben.« Anders gesagt: Der geopolitische Wendepunkt, wenn er denn einer war, wurde von Washington provoziert.

Imperialistische Aggressivität nimmt der Autor aber nicht in seine Analyse auf, sondern folgt den vorgeblich subjektfreien Grundsätzen sogenannter Geopolitik: »Die ›neue Weltordnung‹, die US-Präsident George Bush 1991 proklamiert hatte, begann sich (2008, A. S.) schon wieder aufzulösen.« Das bleibt unvollständig, wenn nicht dazu gesagt wird, dass Washington sich mit seinen Weltordnungskriegen seit 1991 übernommen hatte. Seit 2014, räumt Sansano ein, hätten sich die USA und Teile der NATO auf Russland »geradezu eingeschossen«. Vergessen werde dabei das Mittelmeer, wo ein bewaffneter Konflikt zwischen Türkei und Frankreich drohe. Gleichzeitig bereiteten sich die USA auf eine militärische Auseinandersetzung mit China um Taiwan vor, könnten aber nicht mehr zwei Kriege auf einmal führen.

Sansano zieht aus all dem die nicht nur für die Schweiz geltende Schlussfolgerung: »Im Zentrum steht nicht der Krieg, sondern der Frieden ohne Wenn und Aber.« Es sieht nicht so aus, als ob solcher Realismus in die herrschende Politik hierzulande dringen könnte.