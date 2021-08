Totalschaden

imago/ITAR-TASS Danach wurde mit ihm alles noch viel schlimmer: Boris Jelzin am 19. August 1991 in Moskau

Als Michail Gorbatschow im März 1985 zum Generalsekretär der KPdSU gewählt wurde, hatte niemand auf dem Schirm, was folgen würde. Weder westliche Geheimdienste, die die Sowjetunion der frühen 80er Jahre als im wesentlichen stabil einschätzten, noch seine eigene Partei. Nicht zufällig gelangte Gorbatschow durch die Protektion von KGB-Chef Juri Andropow an die Parteispitze, einem Mann, der 1982 in seiner Rede zum Geburtstag Lenins den Satz gesagt hatte: »Genossen, wir kennen die Gesellschaft schlecht, in der wir leben.« Man kann auch sagen: Der sowjetische Sozialismus war, anders als in der Außendarstellung im Bewusstsein eines seiner wichtigsten Politiker durchaus nicht die sich planmäßig entwickelnde Gesellschaft. Das war eine Bankrotterklärung und die Grundlage dafür, dass Gorbatschow und seine Leute zu improvisieren anfingen.

Doppelherrschaft

Nicht allen in der Partei gefiel das damit verbundene kritische Gerede knapp drei Jahre später immer noch. Im März 1988 erschien in der Zeitung Sowjetskaja Rossija ein als Leserbrief bezeichneter Text unter dem Titel »Ich kann meine Prinzipien nicht preisgeben«. Ob er wirklich die individuelle Arbeit seiner offiziellen Verfasserin Nina Andrejewa war oder nicht, er fand jedenfalls zu Gorbatschows Ärger großen Anklang in der Parteispitze. Vieles von dem, was Andrejewa formuliert hatte, war dreieinhalb Jahre später in der Proklamation des »Staatskomitees für den Ausnahmezustands« (GKTschP) an die sowjetische Bevölkerung wieder zu hören: ein zur Verteidigung des »in Jahrzehnten entstandenen Zusammenhangs« geronnener begriffsloser Konservatismus, eine auf Moral reduzierte Kritik an der Einführung kapitalistischer Elemente und, was heute tragikomisch anmutet, hilflose und völlig neben der Realität liegende Verwahrungen gegen die Modernisierung der Populärkultur.

Gorbatschow nahm diesen Artikel von Andrejewa als direkten Angriff gegen sich selbst wahr. Von dieser Partei wollte er sich nichts mehr sagen lassen. Die Folge war, dass ­Gorbatschow Kurs auf die Schwächung der KPdSU nahm und 1989 den Verfassungsartikel über deren führende Rolle in der Gesellschaft streichen ließ. Bei dieser Gelegenheit versuchte er, sich selbst eine neue Machtgrundlage zu verschaffen, indem er seinen Posten als Generalsekretär der Partei gegen den eines Präsidenten der UdSSR eintauschte. Im Sommer 1990 wurde er vom sowjetischen Parlament – nicht mehr von einem Parteigremium – in diese Funktion gewählt.

Inzwischen aber war ihm in Boris Jelzin ein Konkurrent erwachsen, der mit einer Mischung aus Populismus und politischem Zynismus daran arbeitete, die Reste der Legitimität der KPdSU sowohl ideologisch als auch praktisch zu zersetzen. Praktisch, indem er sich parallel zu Gorbatschows Wechsel in das Präsidentenamt der Union zum Präsidenten der größten Teilrepublik der UdSSR, der Russischen Föderativen Sowjetrepublik, wählen ließ. Seitdem bestand in der größten Republik der Sowjetunion de facto eine Doppelherrschaft. Jelzin kam zugute, dass er dem Trend zur Stärkung der Republiken bis hin zur Abspaltung folgte; von ihm stammt der Satz an die Adresse der regionalen Eliten: »Nehmt euch so viel Souveränität, wie ihr schleppen könnt«.

Die Folge war ein in Friedenszeiten nie erlebter ökonomischer Zusammenbruch. Schon 1989 hatte das Politbüro offiziell zugeben müssen, dass 1.000 der 1.200 Positionen, aus denen sich der Warenkorb des sowjetischen Durchschnittsverbrauchers zusammensetzte, im staatlichen Handel nicht mehr zu haben waren. Für den Winter 1990/91 fürchtete die sowjetische Führung ganz offiziell den Ausbruch einer Hungersnot. Ein im Frühjahr 1991 veranstaltetes Referendum über den Wunsch der Bevölkerung, die Sowjetunion zu erhalten, fand nur noch in neun der 15 Unionsrepubliken statt; die anderen hatten sich bereits für selbständig erklärt. Immerhin: Das Ergebnis schien noch ganz im Sinne ­Gorbatschows: 77 Prozent für den Erhalt der Sowjetunion in erneuerter Form. Für den 22. August war die Unterzeichnung eines »neuen Unionsvertrags« geplant, der die Union in einer wenn auch um das Baltikum und die Kaukasusrepubliken amputierten Gestalt hätte erhalten sollen und von dem sich Gorbatschow neuen Glanz für sich selbst erhoffte. Die Tage vorher machte er auf der Krim Urlaub.

Verzweiflungstat

Wer am Morgen des 19. August 1991 das sowjetische Fernsehen einschaltete, hörte die mit monotoner Stimme vorgetragene Proklamation eines »Staatskomitees für den Ausnahmezustand«, bestehend aus acht Spitzenfunktionären, insbesondere aus KGB, Armeeführung und Innenministerium. Es erklärte Gorbatschow für amtsunfähig und internierte ihn, versäumte aber, mit der selben Entschiedenheit gegen Jelzin vorzugehen. Die Einheit der Sonderpolizei »Alfa«, die seine Datscha am Stadtrand von Moskau umstellt hatte, ließ ihn widerstandslos in Richtung Hauptstadt passieren. Im nachhinein gilt das als der folgenschwerste Fehler der »Putschis­ten«, die später stets und zu Recht betonten, sie seien keine Umstürzler gewesen, sondern genau umgekehrt für den Erhalt des Status quo eingetreten. Nur war es eben ein Status quo, dem inzwischen die soziale Grundlage fehlte. Jelzin erklärte das »Staatskomitee« sofort für verfassungswidrig, nicht ohne sich selbst verfassungswidrig Kompetenzen zur Entscheidung auf Unionsebene anzumaßen.

Aber das »Staatskomitee« scheiterte nicht nur an seiner eigenen Inkonsequenz in der Machtfrage. Die Truppen, die es in Moskau zusammengezogen hatte, gingen teilweise auf die Seite Jelzins über, die Bevölkerung der Stadt versammelte sich zu Hunderttausenden um das »Weiße Haus«, den Sitz der russischen Regierung, und baute Barrikaden. Am 22. August kapitulierte das »Staatskomitee« und ergab sich den russischen Behörden. Innenminister Boris Pugo nahm sich das Leben, die anderen Mitglieder des Komitees saßen bis Mitte der neunziger Jahre in Untersuchungshaft.

Der Versuch, den Zerfall der UdSSR aufzuhalten, scheiterte nicht nur an eigenen Fehlern. Vor allem kam er zu spät. Anfang 1988, zu Zeiten des Andrejewa-Briefes, hätte dieser Versuch, den Parteichef zur Ordnung zu rufen, vielleicht noch Erfolgschancen gehabt. Zumal damals Boris Jelzin noch Stadtparteichef von Moskau war – ein wichtiges, aber kein zentrales Amt. Doch inzwischen hatte er sich eine nationale politische Basis geschaffen, die er ausnutzte, um die Union als letztes institutionelles Hindernis seiner Ambitionen zu zerstören.

Die politische Mobilisierungsfähigkeit Jelzins verriet, dass der Status quo, den das »Staatskomitee« zu retten versucht hatte, ausgehöhlt war. Die Eliten auf allen Ebenen hatten Kurs genommen auf die Privatisierung, auch und gerade zum eigenen Vorteil. Der Verweis des »Staatskomitees« auf gefährdete soziale Garantien für die Werktätigen musste angesichts leerer Läden hohl klingen. Dass die Erinnerung an die Sowjetunion in Russland heute positiver ist als im Bewusstsein der damaligen Zeitgenossen, liegt daran, dass es in Boris Jelzins Russland in den 90ern noch viel weiter nach unten ging, als sich in den Krisenjahren der Perestroika irgend jemand hatte ausmalen können.