Immer noch hörbar

Nach 1970 kam der 68er-Aufbruch auch bis in die Mitte Schleswig-Holsteins. Mit Protest und langen Haaren, für Freiheit von Autoritäten. Die Rockmusik lieferte den Sound dazu. Es gab jedoch auch welche, die wollten all das, aber noch mehr. Die Verhältnisse zum Tanzen bringen. Die Gesellschaft grundlegend verändern, den Marxismus verstehen, sich sozialistisch organisieren und eine progressive Perspektive entwickeln. Nicht nur ein, zwei Sommer lang. Zu diesem Kreis in der Kleinstadt Itzehoe gehörte Gerd Schumann.

Viele seiner Generation mit ähnlichen Gedanken verliefen sich bald beim Marsch durch die Institutionen. Oder es kam noch schlimmer. Über einen, der denselben Sound gehört, aber mit allem gebrochen hat, veröffentlichte Gerd Schumann vor kurzem eine Biographie. Einen »Nachruf« auf »Joschka« Fischer. Vom einstigen Maulhelden mit Sturmhaube, der schließlich als grüner Minister mit Bomben auf Belgrad und dem Verarmungsprogramm »Agenda 2010« den Herrschenden zu Diensten war. Und dafür entsprechend belohnt wurde.

Es gab auch einen anderen Weg. Den als linker Journalist, politisch klar und professionell. Bei der UZ, mit Radiofeatures bei NDR und WDR oder als langjähriger Leiter der außenpolitischen Redaktion von junge Welt.

Jenseits des Redaktionsalltags reiste Gerd Schumann über die Jahrzehnte auch viel. So entstehen zahlreiche Reportagen und Reiseberichte von mehreren Kontinenten. Aus Namibia, Südafrika, der Türkei, Kuba oder Jugoslawien, vor und nach dem NATO-Krieg. Er trifft Persönlichkeiten wie Peter Handke oder Denis Goldberg. Er verfasst Bücher über Frauen im Baskenland oder den im türkischen Knast sitzenden kurdischen Regimegegner Mehdi Zana. Die Bände handeln von Politik und antiimperialistischer Solidarität. Vor allem aber von Menschen, den Bedingungen ihres Lebens, ihren Träumen und Hoffnungen, und davon, was ihr Dasein erschwert oder bedroht. Auch von den Freuden der Befreiung. Vom Krieg, seinen Urhebern und deren medialer Propagandakompanie.

1990 war er auch auf der letzten Leipziger Montagsdemonstration, wo nur noch »Wir sind ein Volk« gerufen wird und Gegendemonstranten unter dem Ruf »Rote aus der Demo raus« gejagt werden. Mit fast 30 Jahren Abstand kommentiert er in der Zusammenstellung seiner Reportagen »Das Morgen im Gestern« seinen damaligen Text über die Ereignisse: »Die Erkenntnis, dass zur Lebensqualität auch Ideale zählen, schwand. Diese gar als Charakterzüge einer Gesellschaftsordnung zu erkennen, wurde zunehmend, vor allem durch Relativierung und Diskreditierung verunmöglicht – ein Wertewandel mit unabsehbaren Folgen.«

Auch der Musiksound der Jahrzehnte spielte bei Gerd Schumann immer eine große Rolle. Anschaulich schon durch den Fundus seiner Schallplattensammlung im vierstelligen Bereich. Herkömmliche Plattenbesprechungen schreibt er aber selten. Dafür jedoch Beiträge zu Musik, Kultur und Politik im Magazin Melodie und Rhythmus, das er zeitweise leitete und wo er half, es zu einem Magazin für Gegenkultur zu entwickeln. Er schreibt über antifaschistische Partisanenlieder, über Hannes Wader oder Pete Seeger. Besonders in seinem Blick: Gerhard Gundermann, dessen Bedeutung er nicht nur für sich entdeckte. Es geht ihm auch um einen »vernunftgeprägten« Umgang mit der Kunst der DDR und die Kritik an deren Abriss, Verriss oder Totschweigen.

Der Sound von früher ist immer noch hörbar. Richtiges bleibt auch in gewendeten Zeiten richtig. Demnächst erscheint Gerds zweites Buch über den (deutschen) Kolonialismus. Auf neue Projekte darf man gespannt sein.

Erst mal aber zum 70. Geburtstag am Sonntag Dank und herzliche Glückwünsche. Nicht nur von den anderen aus der Mitte Schleswig-Holsteins Aufgebrochenen.