Lieferando: Unbefristete Verträge für Kuriere

Berlin. Der Essenslieferdienst Lieferando bietet seinen Kurieren unbefristete Arbeitsverträge an. Das gilt zum einen ab sofort für neu eingestellte Beschäftigte, wie das Unternehmen des niederländischen Branchenriesen Just Eat Takeaway am Freitag mitteilte. Zum anderen werden auch den rund 10.000 bestehenden Fahrerinnen und Fahrern der Takeaway Express GmbH unbefristete Verträge angeboten. Zwar sei deren befristete Anstellung in der Regel auch so verlängert worden, die neuen Verträge böten aber mehr Sicherheit, betonte der Lieferservice. Betriebsratschef Semih Yalcin begrüßte den Schritt. (dpa/jW)