Neues Wahlrecht kommt

Fabrizio Bensch/Reuters Mehr oder weniger: Die Zahl der Stühle beschäftigt viele (Berlin , 17.10.2017)

Der Versuch der Oppositionsparteien im Bundestag, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke, die im Herbst 2020 beschlossene Wahlrechtsnovelle noch vor der Bundestagswahl zu stoppen, ist gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag der drei Fraktionen gegen die von den Unionsparteien und der SPD durchgesetzte Neuregelung der Sitzverteilung abgelehnt, wie das Gericht am Freitag in Karlsruhe mitteilte. Das heißt allerdings nicht, dass die Neuregelung auch verfassungsgemäß ist. Über diese Fragen will das Gericht zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Die beschlossene Änderung des Wahlrechts soll dazu dienen, den Bundestag zu verkleinern. Alle Parteien sind sich seit langem einig, dass das Parlament – mit 709 Abgeordneten derzeit das zweitgrößte der Welt hinter dem Nationalen Volkskongress Chinas mit knapp 3.000 Delegierten – schon jetzt zu aufgebläht ist. Bezeichnend ist jedoch, dass sich kaum Stimmen finden, die auf eines hinweisen: Bei mehr als 80 Millionen Einwohnern dürften 709 Abgeordnete eher zuwenig als zuviel »Volksvertretung« sein. Zum Vergleich: In Großbritannien etwa, wo 66 Millionen Menschen leben, hat das Unterhaus schließlich auch 650 Mitglieder.

Bei der jetzt erst einmal von Karlsruhe durchgewunkenen Novelle sollen bis zu drei Überhangmandate nicht mehr kompensiert werden. FDP, Linke und Grüne halten das für einen Verstoß gegen die Chancengleichheit der Parteien und die Wahlrechtsgleichheit. Zudem seien die Regelungen so ungenau, dass das Gebot der Normenklarheit verletzt werde, kritisieren sie. Im Februar hatten sie in Karlsruhe einen Normenkontrollantrag und gleichzeitig den Antrag auf eine Eilentscheidung eingereicht. Am Freitag entschied das Gericht nur über den Eilantrag. Die Gründe, die für eine einstweilige Anordnung sprächen, rechtfertigten den »damit verbundenen Eingriff in die Zuständigkeit des Gesetzgebers« nicht, erklärte es.

Jörg Schindler, Bundesgeschäftsführer von Die Linke, betonte in einer Mitteilung, »unterm Strich« sei die Karlsruher Entscheidung ein »Zwischenerfolg für die Kläger«. »Die Chaos-Koalitionäre sind haarscharf an einer Blamage vorbeigeschrammt«, sagte er. Union und SPD hätten die »klare, unkomplizierte und transparente Regelung« mit 250 Direktmandaten, die seine Fraktion mit FDP und Grünen vorgeschlagen habe, partout nicht akzeptieren wollen. »Statt dessen entschied sich die Regierungskoalition dafür zu tricksen, um sich Vorteile bei der Mandatszuteilung zu verschaffen«, so der Linke-Politiker. Er hoffe, dass das Verfassungsgericht im Hauptsacheverfahren »diese Tricks endgültig ablehnen wird«.

Schindler verwies darauf, dass das Bundesverfassungsgericht klargemacht habe: An mindestens zwei Punkten sieht es erhebliche Probleme, die im Hauptsacheverfahren geklärt werden müssten. Zum einen sei der Paragraph 6 des Bundeswahlgesetzes »so unklar formuliert«, dass selbst das Verfassungsgericht nicht gewusst habe, »ob überhaupt die Wahlkreismandate, die zukünftig unberücksichtigt bleiben sollen, pro Bundesland, pro Partei oder insgesamt auf alle Parteien in allen Ländern bezogen sind«. Zum anderen lasse das Gericht ausdrücklich offen, ob die neu eingeführte Kappung der Überhangmandate verfassungsrechtlich gerechtfertigt sei. Das führe zu einer »Verschiebung der Wahlgleichheit«. Im Ergebnis seien dann nicht mehr alle Stimmen gleich viel wert, sagte Schindler. Auch diese Abwägung wolle das Gericht im Hauptsacheverfahren klären.