Klimaprotest im Frankfurter Bankenviertel

Frankfurt am Main. Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Schulstreikbewegung »Fridays for Future« (FFF) haben am Freitag in Frankfurt am Main mit mehreren Protestmärschen gegen Investitionen in klimaschädliche Industrien demonstriert. Die Polizei teilte mit, bei einer Kundgebung im Anschluss an die Aufmärsche seien rund 2.600 Menschen zusammengekommen. Nach der Kundgebung hatten die Veranstalter zu einem Protestzug in das Bankenviertel aufgerufen, um dort eine Abschlusskundgebung abzuhalten. FFF erklärte, den normalen Ablauf im Bankenviertel stören zu wollen. Aus dem Bundesgebiet waren mehr als 70 Ortsgruppen angereist. (dpa/jW)