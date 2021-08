Die Fassade durchbrechen

imago/ZUMA Press Jugendliche vergnügen sich beim Schwimmen in einem See nahe Nasarawa (15.2.2007)

Bereits auf der ersten Seite des Romans »Der Tod des Vivek Oji« trifft es den Lesenden wie ein Faustschlag: Eines Nachmittags findet Vivek Ojis Mutter den Leichnam ihres Sohnes auf der Veranda des Hauses. Wie ein in Stoff gewickeltes Paket hat jemand den leblosen Körper mit eingeschlagenem Schädel dort abgelegt. Verzweifelt versucht sie herauszufinden, warum ihr einziges Kind sterben musste. Ist er den Unruhen zum Opfer gefallen, die auf dem Markt der kleinen Stadt im Süden Nigerias ausgebrochen waren? Doch wer brachte ihn nach Hause – und wieso nackt in Stoff gewickelt? Diese Fragen gehen ihr nicht mehr aus dem Sinn, und sie beginnt auf eigene Faust nachzuforschen, was die Hintergründe seines Todes sein könnten.

Vivek, dessen Geburt vom Tod der Großmutter überschattet wurde, ist schon von Kindheit an eher ein Außenseiter, der unter seltsamen Anfällen leidet. Außerdem ist er schüchtern und in sich gekehrt. Die Mutter reagiert darauf mit Fürsorge und Hätschelei, während der Vater hofft, dass der Militärdienst aus ihm einen »richtigen Mann« machen wird. Beiden gemeinsam ist, dass ihnen Vivek mit seinem Verhalten fremd ist. Sie schämen sich für ihn und versuchen, ihn den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechend zu formen. Das will aber einfach nicht gelingen, so schläft er lieber auf einem Baum als in seinem Zimmer und weigert sich, seine Haare schneiden zu lassen. Alle Versuche, ihn zu »kurieren«, fruchten nicht. Letztendlich führen diese – insbesondere der gewaltsame »Exorzismus« in der Freikirche seiner Tante – nur dazu, dass er sich noch weiter in sich zurückzieht.

Verständnis und Zuneigung findet Vivek allein bei Cousin Osita und vier Schulfreundinnen, die er von klein auf kennt. Ebenso wie seine indischstämmige Mutter sind auch deren Mütter »Niger Wives«, also Frauen aus dem Ausland, die mit nigerianischen Männern verheiratet sind. In den Ehen herrscht reine Routine statt ein wirkliches Miteinander – wenn nicht gar Schlimmeres droht, wie etwa der Einzug einer Zweitfrau ins gemeinsame Heim, weil diese einen »Stammhalter« geboren hat …

Akwaeke Emezi zeichnet die Eltern als in den Zwängen von Traditionen, gesellschaftlichen Erwartungen und religiösem Eifer gefangen. So versuchen die Figuren dieser Generation vor allem, den äußeren Schein zu wahren, denn sie können ihre wahren Bedürfnisse und Träume nicht formulieren oder gar umsetzen.

Ganz anders wird die junge Generation um Vivek und sein befreundetes Umfeld dargestellt. Die Jugendlichen sehnen sich nach einem freien Leben, in dem sie ihre Identität und ihre Sexualität ausleben können, ohne sich verstecken zu müssen. Das ist aber im Vielvölkerstaat Nigeria, wo in zwölf Landesteilen die islamische Scharia herrscht, ein Tabu. Auch im Süden des Landes ist Homosexualität öffentlich geächtet. Wer sich outet, läuft Gefahr, von einer aufgebrachten Menge gelyncht zu werden. Um diese Gefahr wissen die jungen Leute, weshalb auch die Freundinnen Juju und Elisabeth nur im geheimen ein Liebespaar sein können.

Doch Vivek möchte mit dem Leben hinter einer Fassade brechen und seine Persönlichkeit und Gefühle auch nach außen hin zeigen – bis zu seinem tragischen Ende. Wie dies in Wahrheit aussah, weiß nur einer der Protagonisten des Romans, so dass man beim Lesen bis zur Auflösung auf den letzten Seiten mitfiebert, was wirklich geschehen ist und warum Vivek sterben musste.

Aus der Sichtweise der unterschiedlichen Protagonisten erzählt, entwickelt Akwaeke Emezi, die sich selbst als nichtbinäre multiple Persönlichkeit sieht, hier eine mitreißende, tiefgründige Story um sexuelle Identitäten und persönlichen Freiheitswillen. Dabei wird auch der politisch-kulturelle Hintergrund Nigerias beleuchtet und wirkt mit in die Handlung hinein, trotzdem könnte die Geschichte – wie jedes echte Drama – auch sonst überall auf der Welt stattfinden. Stilistisch präzise und feinfühlig zeichnet Akwaeke Emezi vielschichtige Persönlichkeiten, die nach der Lektüre lange in Erinnerung bleiben.