Rassistisches Pamphlet

Er sei ein verfassungstreuer Bürger und bestimmt kein Rechter oder Rassist. So versucht sich der Bundeswehr-Offizier und mutmaßliche Rechtsterrorist Franco Albrecht seit Beginn des Prozesses gegen ihn vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) im Mai darzustellen. Tatsächlich haben die bisherigen Verhandlungstage keine Zweifel an der rechten Gesinnung des Angeklagten aufkommen lassen – das galt auch für die Fortsetzung des Prozesses nach der Sommerpause am Donnerstag. Im Mittelpunkt stand eine von Albrecht verfasste Masterarbeit, die in einem Gutachten als eindeutig rechtsextrem, rassistisch und antisemitisch bezeichnet wird, wie die Deutsche-Presseagentur (dpa) berichtete. Die Anklage wirft Albrecht vor, sich 15 Monate lang als syrischer Geflüchteter ausgegeben und Anschläge als »falscher Syrer« geplant zu haben, um die Flüchtlingspolitik zu diskreditieren.

In der nur knapp eine Stunde dauernden Sitzung wurde ein Gutachten zu Albrechts Masterarbeit verlesen, das im Januar 2014 von einem Historiker abgefasst worden war. Der Zeitsoldat war im Oktober 2009 von der Bundeswehr zur Deutsch-französischen Brigade abgestellt worden und hatte im Zuge seiner akademischen Ausbildung im zweiten Halbjahr für ein Semester an der Führungsakademie des britischen Heeres in Swindon nahe Oxford studiert. Dort verfasste er die Masterarbeit unter dem Titel »Politischer Wandel und Subversionsstrategie«. Wie es in dem Gutachten heißt, sei die Arbeit pseudowissenschaftlich, habe appellativen Charakter und rufe zum Handeln und gar zum gewaltsamen Widerstand auf.

Der Verfasser schwadroniere über Volk, Nation und Rassenkampf, sehe Einwanderung, Demokratie und Menschenrechte als Gefahr. Dabei benutze er »explizit rassistisches Vokabular«, das an Propaganda der Nazis erinnere. Der Gutachter bezeichnete Albrechts Rhetorik als gefährlich, da sie seine Haltung anschlussfähig über das rechte Milieu hinaus machen könne. Die rund 140 Seiten starke Schrift wurde damals zwar zurückgewiesen, trotz der eindeutigen Aussagen gab es aber keine Konsequenzen für den Bundeswehr-Soldaten. Laut dpa wird der Angeklagte sich voraussichtlich am nächsten Prozesstag kommenden Donnerstag zu der Arbeit äußern.

Zu Beginn der Verhandlung hatte das Gericht den Angeklagten nach seinem Jurastudium an der Frankfurter Goethe-Universität befragt, das momentan für Proteste der Gewerkschaften Verdi und Erziehung und Wissenschaft (GEW) sorgt (siehe jW vom Dienstag). Der 32jährige bestätigte auf die Frage des Vorsitzenden Richters, dass er ein Jurastudium begonnen habe. Er habe ein Semester absolviert und dann aus familiären Gründen zwei Urlaubssemester eingelegt. Bisher habe er keine Präsenzveranstaltung besucht, da alle Kurse online abgehalten wurden. Es sind noch fünf weitere Prozesstage bis Oktober angesetzt.

In dem Verfahren hat Albrecht bisher bestritten, Anschläge geplant zu haben. Auch sei er kein Rechter. Die dem Gericht bereits vorgelegten Beweisstücke sprechen allerdings eine andere Sprache, so die diversen Listen, die Albrecht angelegt hatte. Die Gruppe »NSU-Watch Hessen«, die den Prozess begleitet und auf ihrer Homepage dokumentiert, berichtete etwa am 24. Juni von einer Liste Albrechts mit Einträgen wie »Handgranaten«, »Zentralrat Juden/Muslime«, »Molotowcocktails herstellen«, »Sprengung Rothschildstein«, »Barclays«, »Zersetzung Antifa« und (wörtlich) »Feuerzeug Explosion ausprobieren«.