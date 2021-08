»Besser als ein Krieg«

Archiv edition ost, Berlin Der Kampfgruppenzug des Verlags Junge Welt 1986 anlässlich des 25. Jahrestags der Grenzsicherung vor dem Brandenburger Tor

Unweit des Brandenburger Tores, in der Mauerstraße, befand sich in der DDR der FDJ-Verlag Junge Welt. Er unterhielt wie jeder sozialistische Betrieb einen Kampfgruppenzug. Dem gehörten zwischen 20 und 30 Genossen aus allen Redaktionen an. An den Wochenenden, also in ihrer Freizeit, hielten sie in den Wäldern rings um Berlin Übungen ab – für den Ernstfall, den es zu verhindern galt. Si vis pacem para bellum – wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Nicht nur für den Frieden schreiben, sondern auch etwas dafür tun, davon waren die Mitglieder der Betriebskampfgruppe überzeugt. Manchmal ging es sogar nachts zum Manöver. Der Alarm wurde per Telefon ausgelöst. Die wenigen, die einen Anschluss hatten, besaßen eine »Alarmspinne«: Sie informierten zu Fuß oder per Trabant die anderen nach einem ausgeklügelten System.

Als ich in den frühen 80er Jahren hinzustieß, roch es stark nach Krieg. Wie 20 Jahre zuvor schon einmal. Unweit des Verlagssitzes hatten sich in der Friedrichstraße sowjetische und US-amerikanische Panzer unmittelbar gegenübergestanden. Der sowjetische Diplomat Valentin Falin sagte später, man sei nur 200 Meter vom Dritten Weltkrieg entfernt gewesen. Der durch die Luftbrücke zu Bekanntheit gekommene US-General Lucius D. Clay hatte am 25. Oktober 1961 Panzer mit Räumschilden auffahren lassen, weil DDR-Grenzer am Übergang Friedrichstraße von einem US-Diplomaten die Papiere verlangt hatten. Auf DDR-Seite fürchtete man angesichts der bedrohlichen Situation, dass die Amerikaner mit ihren Räumschilden die soeben errichtete Mauer einreißen könnten. So rückten die Sowjetsoldaten an, die in ihrem Sektor militärisch das Sagen hatten.

Zur gleichen Zeit übergab in Washington BRD-Botschafter Wilhelm Grewe, früheres NSDAP-Mitglied und später Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, ein Schreiben Adenauers. Darin teilte der Bundeskanzler dem US-Präsidenten mit, die Bundesregierung sehe gegenwärtig das Risiko eines Krieges, weshalb sie bereit sei, »dieses Risiko einzugehen und in der Tat in einen Krieg einzutreten, um die Freiheit Berlins zu verteidigen«. Und falls es zu großen Boden- und Luftoperationen komme, dann würden sie nur »überzeugend sein, wenn wir bereit sind, ihnen mit einem präventiven Nuklearschlag zu folgen«.

Diesem Vorschlag folgte Präsident John F. Kennedy bekanntlich nicht (Zitat: »Es ist keine sehr schöne Lösung, aber eine Mauer ist verdammt viel besser als ein Krieg«). Nach seiner Rückkehr vom Gipfeltreffen mit dem sowjetischen Staatschef Nikita Chruschtschow in Wien wenige Monate zuvor hatte er seine Experten gefragt, wie viele Amerikaner in einem Nuklearkrieg sterben würden. Etwa siebzig Millionen, lautete die Antwort. Daraufhin schickte er einen Beauftragten nach Moskau. Vermutlich wurden auch deshalb Clay und dessen Panzer in Berlin zurückgepfiffen, doch über 16 Stunden hatte die Welt in den Abgrund des Atomkriegs geschaut.

Als ich mich dem Kampfgruppenzug der Jungen Welt anschloss, begann die NATO in Westeuropa atomar bestückte Pershing II und Cruise Missiles zu stationieren und nannte das Nachrüstung. Die hatte maßgeblich Bundeskanzler Helmut Schmidt gefordert, weil er meinte, die Russen hätten zu viele Panzer. Und in Washington wollte Präsident Reagan selbst das Weltall zum Aufmarschgebiet machen und proklamierte den »Krieg der Sterne«. Moskau beendete daraufhin mit Aplomb alle Abrüstungsgespräche und begann seinerseits, in der DDR und in der CSSR Mittelstreckenraketen zu stationieren. Überdies rückte die Sowjetunion auch noch in Afghanistan ein. In jener Zeit liefen die DDR und ihr erster Mann im Staat zu friedenspolitischer Höchstform auf. Erich Honecker war der Überzeugung, solange geredet wird, wird auch nicht geschossen – und begann eine systemübergreifende »Koalition der Vernunft« zu schmieden.

Vor diesem weltpolitischen Hintergrund schloss ich mich also als junger JW-Geschichtsredakteur und Reservist der Volksmarine unserem Kampfgruppenzug an. Der war schon am 13. August 1961 mit dabeigewesen. Dieter Rothe, damals Sportredakteur, inzwischen stellvertretender Chefredakteur, war an diesem Sonntag morgen in der Bernauer Straße. Ebenfalls der parteilose Karl-Heinz Eckebrecht, genannt Charlie. Der Fotograf hatte seinen Spitznamen wahrscheinlich deshalb bekommen, weil er an der Friedrichstraße unterwegs war, wo die US-Amerikaner ihren »Checkpoint Charlie« unterhielten. Sie und die anderen Kampfgruppenmitglieder redeten selten oder nie in der Redaktion über den Einsatz im Sommer ’61. Rothes Geschichte hörte ich erstmals 1986 von ihm, als mich die Armeerundschau um einen Beitrag zum Jahrestag gebeten hatte. 30 Jahre jung, hatte Dieter Rothe 1961 mit seinen Genossen unbescholtene Familien beim Sonntagsfrühstück aufscheuchen müssen. Auf der Straße standen die Lkw, auf die sie deren Möbel luden. Die Häuser zu räumen, war wahrlich keine angenehme, wohl aber notwendige Aufgabe. Auch darüber konnte man in der DDR der 80er Jahre reden und schreiben.

Der JW-Zug gehörte zu einer Kampfgruppeneinheit der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR, die in einem Eckgebäude gegenüber dem Brandenburger Tor arbeitete. Unterm Dach hatten wir unsere Waffenkammer und unsere Spinde mit der Uniform und der Ausrüstung. Die Versorgung aus der Feldküche war immer ziemlich üppig und nichts für Vegetarier. Mitte der 80er Jahre kam übrigens ein hochgewachsener junger Genosse zu uns, worüber sich besonders ein LMG-Schütze freute. Er konnte sein »leichtes Maschinengewehr«, das gar nicht so leicht war, gegen die leichtere Kalaschnikow eintauschen. Der Neue trug das LMG mit Würde und Überzeugung im Zug, bis er zum Studium nach Moskau ging. Er hieß Dietmar Bartsch und sitzt heute im Bundestag.