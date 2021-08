Rechtes Sendungsbewusstsein

Vuk Valcic/imago images/ZUMA Wire Finden nicht alle toll, einige empfehlen sogar, die Toilettenspülung zu benutzen (London, 23.6.2021)

Seit Mitte Juni gibt es in Großbritannien mit GB News einen neuen Nachrichtensender. Es ist der erste in Großbritannien auf Sendung gegangene Informationskanal seit dem Start von BBC News im Jahr 1997. GB News verspricht alternative Kost und will »marginalisierten Stimmen« aus den Provinzen gewissermaßen einen Artikulationsraum geben, die durch die politisch korrekte »­Woke culture« der »London-zentrierten ­Medien« unterdrückt werden. So formulierte Andrew Neil, bis vor kurzem als Moderator ein Aushängeschild der von ihm kritisierten »London-zentrierten BBC« und jetzt GB-News-Vorstandschef, den selbst gestellten Auftrag des neuen Medienprojekts.

Mit Startproblemen

Am 16. Juli zog Neil über den Kurznachrichtendienst Twitter eine vorläufige Bilanz: »Start Ups sind zerbrechlich«, schrieb er seinen elf Millionen Followern. »GB News ist da keine Ausnahme. Aber der Nachrichtenkanal etabliert sich und hat eine gute Zukunft. Beobachten Sie diesen.« Seitdem ist vor allem zu beobachten, dass Neil nicht mehr für seinen Sender moderiert. Mancherorts wurde spekuliert, er wolle sich aus dem Projekt zurückziehen. Andere wiederum sind der Auffassung, dass es hinter den Kulissen Probleme gibt, weil Neil mit seiner Doppelrolle als Moderator und Firmenchef gegen britisches Medienrecht verstößt.

Klar ist jedenfalls, dass der Sender diverse Startprobleme hat. Diese spiegelten sich auch in den Diskussionen unterhalb von Neils Tweet wider. So twitterte eine offensichtlich zufriedene Kundin: »Mir gefällt der Sender. Es ist gut, einen Sender zum Aufdrehen zu haben, wenn man mal eine halbe Stunde nichts zu tun hat.« Die hämische Antwort folgte prompt: »Und man weiß nie, was als nächstes passiert! Soundfehler, Studiogäste, die vom Stuhl fallen, Moderatoren, die mitten im Satz abgeschnitten werden, während sie reden. Das ist wirklich lustiges Zeug!« Tatsächlich gibt es inzwischen zahlreiche Beispiele von technischen Pannen sowie Störgeräuschen durch Bauarbeiten im Nachbarraum.

Mit GB News will Neil einen Fernsehsender für konservative Bevölkerungsschichten im klein- und mittelstädtischen Raum außerhalb Londons etablieren. Dafür hat er 120 Journalistinnen und Journalisten rekrutiert. Verschiedene von ihnen sind vorher durch politische Nähe zur UKIP- und ­Brexit-Partei aufgefallen. Andere haben vorher für rechte bürgerliche Zeitungen wie Rupert Murdochs Hetzblatt The Sun gearbeitet. Wiederum andere haben zuvor Erfahrung bei Blogs wie Guido Fawkes gesammelt, ein Veteranenmedium der britischen, den Tories und UKIP nahestehenden Alt-Right-Szene.

Inhaltlich will der Sender rechte Erzählungsmuster, als Kontroversen verpackt, in den öffentlichen Diskurs einfließen lassen. Die verwendete Methode sind Streitgespräche zwischen den Moderatorinnen und Moderatoren sowie den Studiogästen. So kritisierte am 14. Juni GB News-Moderatorin ­Inaya Folarin Iman die Praxis der Spieler des englischen Fußballnationalteams der Männer, vor Anpfiff ihrer Spiele im Stadion auf die Knie zu gehen.

Rassistische Kommentare

Dieses »Taking the Knee« ist in den USA und Großbritannien eine antirassistische Praxis der Black-Lives-Matter-Bewegung. Dass sich eine englische Nationalmannschaft kollektiv derart mit einer progressiven Bewegung solidarisiert, ist neu und wirkt somit auf Konservative beinahe automatisch wie eine Bedrohung. Entsprechend wurden die Spieler dafür nicht nur von Premierminister ­Boris Johnson, sondern eben auch von der GB News-Moderatorin angegriffen: »Englands Fußballspieler führen einen Kulturkampf gegen die Fans, indem sie weiterhin vor den Spielen auf die Knie gehen«, behauptete Folarin Iman in ihrem Kommentar.

Als verschiedene große Konzerne, darunter auch IKEA, aufgrund inhaltlicher Bedenken ihre Werbeeinschaltungen bei GB News abbestellten, bekam der Sender sofort Unterstützung von den Tories. In einem Kommentar für die konservative Tageszeitung Daily Telegraph schrieb Kulturminister Oliver Dowden, der Vorfall zeige, welcher Bedrohung »freie Medien« ausgesetzt seien: »Unsere Werte von Toleranz und Freiheit werden im ganzen Westen durch eine kleine Minderheit untergraben«, so Dowden wörtlich. Kurzum: Für einen Sender, der sich angeblich gegen das Establishment wendet, ist das eine ganz schön prominente Unterstützung.