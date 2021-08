Chaos mit System

imago images/Müller-Stauffenberg Die Ursachen der Pandemie benennen: Demonstration zum revolutionären 1. Mai 2021 in Berlin

Wieder hat es getagt, dieses Gremium aus Bundesregierung und Ministerpräsidenten. Wieder wurden Maßnahmen »beschlossen«, zu deren Verhängung dieses Gremium weder gewählt noch befugt ist. Ein Stück seiner Selbstlegitimation bezieht es daraus, dass ja die meisten Bundestagsparteien darin vertreten sind.

Und die Beschlüsse muten erneut chaotisch an, haben aber System: Sie bestehen aus Erpressung der Bevölkerung und Abwälzung der Krisenlasten auf sie – und aus einem Konjunkturpaket für Pharmakonzerne. Letztere haben mit den Ergebnissen staatlich finanzierter Forschung ihre Impfstoffe entwickelt und werden jetzt vom Staat von Risiken aus Folgeschäden freigestellt. Berlin verteidigt vehement ihr Eigentum an den Patenten, bunkert Impfstoffe, bezahlt sie und treibt den Konzernen nun die »Kunden« mit Erpressung zu – eine Lizenz zum Gelddrucken.

Die beschlossenen Maßnahmen beinhalten zudem eine geplante Kostenpflicht für Coronatests. Dies wird die Anzahl durchgeführter Testungen reduzieren. Wer arm ist, kann sich das nicht leisten – diese Menschen dürfen sich infizieren, dürfen Viren übertragen, aber nicht mehr am kulturellen Leben teilnehmen. Somit wird Covid-19 noch mehr zu einer Krankheit der Armen, die nächste »Welle« vorangetrieben. Faktisch bedeutet dies das Ende der Massentestung, die sich überall auf der Welt als eines der sinnvollen Mittel im Kampf gegen die Pandemie erwiesen hat. Damit dienen diese Maßnahmen nicht der Eindämmung der Pandemie. Notwendig ist eine Kombination aus freiwilliger Impfung, kostenlosen, massenhaften Tests, Masken, Abstand (auch) am Arbeitsplatz und im öffentlichen Verkehr.

Diese Beschlüsse werden erneut auch die Gastronomie, den Kulturbereich und die Kleingewerbetreibenden treffen, denn wer sich Tests nicht leisten kann oder will, ist raus. Es wird zweifellos auch weiter dabei bleiben: Der Schutz am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dahin ist zumindest nachrangig. Unternehmerverbände fordern bereits die Rücknahme der ohnehin minimalen Testpflicht am Arbeitsplatz. Und man darf sicher sein, die Pharmakonzerne werden nicht die einzigen Unternehmen des Monopolkapitals bleiben, die auch diesmal profitieren.

Diese Maßnahmen werden erneut die Versammlungsfreiheit treffen. Auch die Impfpflicht durch die Hintertür ist wie das wiederholte Übergehen des (bürgerlichen) Parlaments Teil des fortschreitenden Demokratieabbaus. Nach wie vor ist aber die Koalition derer, die das mitmachen – oder es mit sich machen lassen – ­riesig. Nach wie vor glauben zu viele, die sich alledem verweigern, dass daran einzelne (Angela Merkel, Bill Gates etc.) schuld seien. Notwendig sind Protest und Widerstand. Besser ist Widerstand, der die gesellschaftlichen Ursachen und dahinter die treibende Kraft aus Monopolkapital und Regierenden erkennt. Notwendig sind Protest und Widerstand – unter Einhaltung der Hygieneregeln, versteht sich.