Druck auf Ungeimpfte

Hannibal Hanschke/REUTERS Nicht mehr lange kostenlos: Coronatests sollen nach dem Willen von Bund und Ländern bald bezahlt werden müssen

Mit knapp 5.000 registrierten Neuinfektionen ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch laut Robert-Koch-Institut von 23,5 auf 25,1 nachgewiesene Ansteckungen pro 100.000 Menschen angestiegen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 14 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Das Bundesgesundheitsministerium gab zugleich bekannt, dass mittlerweile knapp 46,2 Millionen Menschen (55,6 Prozent) der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Virus geimpft seien.

Ein Beispiel zur aktuellen Situation: In Brandenburg stieg die Anzahl an Neuinfektionen mit dem Virus so stark an wie seit Anfang Juni nicht mehr. Insgesamt seien binnen 24 Stunden 94 Neuinfektionen hinzugekommen, erklärte die Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen) am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Potsdamer Landtags.

Nachdem die Ministerpräsidenten der Länder am Dienstag gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beschlossen hatten, dass Coronatests für Ungeimpfte ab dem 11. Oktober kostenpflichtig werden sollen, meldete sich am Mittwoch auch die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, zu Wort. Wer sich trotz aller niedrigschwelligen Impfangebote jetzt gegen die Impfung entscheide, sorge letztlich dafür, dass die Pandemie weitergehe. »Und dann ist es sehr schwer zu begründen und zu sagen: Bitte zahlt mir als Solidargemeinschaft, die ihr euch alle impft, weiter die Tests, damit ich ins Kino oder ins Konzert kann«, so Buyx im Interview mit dem Fernsehsender Phoenix.

Laut dem am Dienstag beim Bund-Länder-Gipfel gefällten Beschluss müssen sich Ungeimpfte zukünftig »regelmäßig testen lassen«, wenn sie in Innenräumen mit anderen Menschen zusammentreffen sollten. Mit Blick auf die Verhinderung von Infektionen mit dem Virus in den Betrieben kündigten die Regierungschefs an, »die bestehenden Maßnahmen der Arbeitsschutzverordnung an die aktuelle Situation anpassen und verlängern« zu wollen, wie es im Beschlussprotokoll heißt. Dies gelte insbesondere für die Pflicht zur Erstellung und Aktualisierung betrieblicher Hygienekonzepte sowie die Testangebotsverpflichtung.

Verständnis für eine Kostenbeteiligung von Menschen, die sich vorsätzlich gegen eine Impfung entscheiden, äußerten am Dienstag abend auch die Landesvorsitzende von Die Linke in Sachsen und gelernte Krankenschwester Susanne Schaper und der dortige Linksfraktionschef Rico Gebhardt. Zwar müsse »die Entscheidung, den Coronaimpfschutz zu nutzen, freiwillig bleiben«, jedoch zahle »unsere Gesellschaft für diese Entscheidungsfreiheit einen Preis«. So könne der Verzicht auf eine Impfung »nicht nur eine erhöhte Eigengefährdung bedeuten, sondern auch eine größere Ansteckungsgefahr für andere Menschen«. Die beiden Linke-Politiker hielten es daher »für gerechtfertigt, wenn ungeimpfte Menschen einen maßvollen Beitrag zur Risikominimierung und zur Deckung der gesellschaftlichen Folgekosten leisten« müssten.

Unterdessen sprach sich Carsten Schneider, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, am Mittwoch gegenüber der Deutschen Presseagentur dafür aus, das Fortbestehen der »epidemischen Lage nationaler Tragweite« bei der mutmaßlich letzten Sitzung des Bundestags in dieser Legislaturperiode, die am 7. September stattfinden wird, festzustellen.

Mit Blick auf eine zu erwartende vierte Welle an Infektionen mit dem Coronavirus machen Politik und Medizinern vor allem die im Verhältnis zum Ursprungsvirus wesentlich infektiösere Delta-Variante, aber auch die sogenannte Lambda-Variante zu schaffen. Letztere weise Mutationen auf, »die mit einer leichteren Übertragbarkeit oder größeren Resistenz gegen neutralisierende Antikörper« in Verbindung gebracht würden, wie aus einem Bericht des Bundesgesundheitsministerium hervorgeht. Er war am Dienstag an die Mitglieder des Gesundheitsausschusses verschickt worden.

Erst vor wenigen Tagen hatten japanischen Forscher Ergebnisse eine Studie zur Lambda-Variante veröffentlicht. Diese sei demnach infektiöser als das ursprüngliche Virus, jedoch weniger ansteckend als die Delta-Variante. Die Lambda-Variante sei bisher in »gut 40 Staaten weltweit nachgewiesen« worden, in der Bundesrepublik etwa 100mal. Derzeit gäbe es jedoch »keine Anhaltspunkte dafür«, dass sich die Lambda-Variante gegenüber anderen durchsetze, heißt es in dem Papier des Gesundheitsministeriums weiter.