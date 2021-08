»Kino, Kuba, Kontroversen! 60 Jahre sozialistische Revolution – 60 Jahre Blockade von seiten der USA«. Filmvorführung und Diskussion. Seit über 60 Jahren ist Kuba ein sozialistischer Staat. Der Sieg der Revolution befreite das kubanische Volk von der Diktatur Batistas. Einen Einblick in das sozialistische Kuba liefert der Dokumentarfilm »Zucker und Salz«. Er handelt von vier kubanischen Frauen, die eine tiefe Freundschaft verbindet. Er zeigt ihr Leben unter der Batista-Diktatur, ihre Arbeit als freiwillige Lehrerinnen, die Aufbauarbeit mit marginalisierten Frauen in Havanna und ihre Verbundenheit mit der Revolution. Freitag, 13. August, 18 Uhr, Regenbogenfabrik, Lausitzer Str. 22, 10999 Berlin. Veranstalter: SDAJ Berlin

Kuba auf dem Methfesselfest. 2020 hat das Methfesselfest wegen der Coronapandemie nicht stattgefunden. In diesem Jahr wird es in reduzierter Form veranstaltet. Am 13. August beginnt um 19.30 Uhr die Veranstaltung »Kuba im Brennpunkt« über Umsturzversuche von außen, Hintergründe zur US-Blockade, die Situation der Frau auf Kuba sowie Kubas internationalistische Hilfe in der Welt. Sie ist zugleich eine Hommage an Fidel Castro, der an diesem Tag 95 Jahre alt geworden wäre. Am 14. August gibt es neben dem Kultur- und Musikprogramm auch den Infostand der Kuba-Solidarität. Veranstalter: Cuba Sí Hamburg, Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba Gruppe Hamburg, das Projekt »Tamara Bunke« und das Methfesselfest.