Nachschlag: Schonungsloser Realismus

imago images/photothek Was hinter einer Alkoholsucht steckt, bleibt nicht selten unhinterfragt

Es sind schmerzhaft lange Szenen, die Shane Meadows und Jack Thorne, Autoren der britischen Serie »The Virtues«, ihrem Publikum zumuten: Als Josephs Exfrau mit ihrem gemeinsamen Sohn und ihrem neuen Mann nach Australien zieht, gerät sein Leben aus dem Gleichgewicht. Der Alkoholiker erleidet einen schweren Rückfall. Als Zuschauer erlebt man seinen Absturz in bedrückender Weise mit. Doch auch mit Alkohol kann Joe das Trauma, das er in seiner Kindheit erlitten hat, nur zeitweise verdrängen. Nach einem Zusammenbruch macht er sich auf den Weg in seine irische Heimat, um sich seiner Vergangenheit zu stellen. In ihrem schonungslosen Realismus ist die Serie den Sozialdramen von Ken Loach nicht unähnlich. Es ist der Feinfühligkeit der Autoren und dem Spiel von Stephen Graham und Niamh Algar sowie Helen Behan in der Rolle von Joes Schwester zu verdanken, dass das Fernsehdrama dabei zu keiner Zeit rührselig wird. (mis)